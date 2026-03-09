डेंगू-मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की अब खैर नहीं! घर पर बनाकर तैयार करें 7 नॉन-टॉक्सिक मॉस्किटो रिपेलेंट्स

मच्छर भगाने के 7 आसान और असरदार तरीके

मच्छरों का आतंक ना सिर्फ आपकी नींद खराब करता है बल्कि धीरे-धीरे आपके लिए डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। मच्छरों के इस आतंक से बचने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले मॉस्किटो कॉइल्स और लिक्विड रिफिल पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भले ही ये मॉस्किटो कॉइल्स और लिक्विड मच्छरों का काम तमाम कर देते हों, लेकिन इनमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स धीरे-धीरे आपकी सेहत में भी जहर घोल रहे होते हैं। अगर आप मच्छरों को खुद से दूर रखते हुए बाजार में मिलने वाले इन कॉइल्स या वेपोराइजर के केमिकल से अपना बचाव करना चाहते हैं, तो घर पर मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों से ही असरदार मॉस्किटो रिपेलेंट तैयार कर सकते है।