बिना धोए गंदे पर्दे करने हैं साफ तो अपनाएं ये 7 आसान टिप्स, नहीं पड़ेगी उतारने की जरूरत

बिना धोए गंदे पर्दे साफ करने के टिप्स

बात जब साफ-सफाई की होती है तो घर की महिलाओं को पर्दे धोना सबसे झंझट वाला काम लगता है। घर की दीवारों पर सजे पर्दे धूल-मिट्टी लगने से बहुत जल्दी बार-बार गंदे और बदबूदार हो जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं इन्हें धोने के लिए कपड़े धोने वाली मशीन की मदद लेती हैं। लेकिन इस तरीके को अपनाते समय पर्दों को उतारने और दोबारा चढ़ाने में बहुत सारी एनर्जी और मेहनत खर्च हो जाती है। अगर पर्दों की साफ-सफाई आपके सिर का भी दर्द बनी हुई है तो आपको 7 आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिसमें पर्दों को बिना उतारे ही साफ किया जा सकता है।