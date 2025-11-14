कोफ्ते ठीक से नहीं बनते तो नोट कर लें ये आसान टिप्स, हर बार बनेंगे सॉफ्ट और टेस्टी

सब्जियों को बेसन में लपेटकर कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। जिन्हें मसालों की ग्रेवी में डालते हैं और रोटी, पराठा, चावल के साथ खाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन कोफ्ता बनाते समय ध्यान रखने वाली बात है कि पकौड़ी बनाकर ग्रेवी में ना डाल दें। लौकी, गोभी, आलू या पनीर किसी भी कोफ्ते को बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। जिसकी मदद से कोफ्ते सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होते हैं। जान लें कोफ्ता बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स
सब्जियों के कोफ्ते बनाने के लिए ध्यान में रखें कि सब्जियों को अच्छी तरह से घिस लें। जिससे कि सब्जियों के टुकड़े छोटे हो जाएं और वो पूरी तरह से मैश ना हो। जिससे उनका स्वाद बना रहे। जैसे कि लौकी हो या फिर गोभी उसे कद्दूकस करके छोटे भाग कर लें। जिससे सब्जी का नेचुरल टेस्ट बना रहे।
लौकी का कोफ्ता बना रहे तो ध्यान रहे कि लौकी पकी हुई हो। कच्चे लौकी से कोफ्ता बनाने की गलती ना करें। नहीं तो इसका स्वाद परफेक्ट नहीं आएगा।
इसके अलावा कोफ्ता बनाने की सबसे जरूरी ट्रिक बेसन का इस्तेमाल है। बेसन कभी भी कच्चा घोल बनाकर यूज ना करें नहीं तो ये पकौड़ी जैसा टेस्ट देगा। बेसन को हमेशा भूनकर सब्जियों के साथ लपेटकर कोफ्ते तैयार करने चाहिए।
कोफ्ते का स्वाद बढ़ाना है तो बेसन भूनते वक्त उसमे कुछ खड़े मसालों का तड़का जरूर लगाएं। जिससे कि स्वाद बढ़ जाए। जैसे कि जीरा, कलौंजी, सौंफ, हींग। ये सारे खड़े मसाले स्वाद और महक को बढ़ाने का काम करते हैं।
कोफ्ता तलते समय तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। उसके बाद ही तैयार कोफ्ते को डालें। जिससे कि कोफ्ते ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने रहें।
कोफ्ते को सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बनाना है तो ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पका लें। ऐसा करने से कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और सारे मसाले का टेस्ट अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है।