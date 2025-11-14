कोफ्ते ठीक से नहीं बनते तो नोट कर लें ये आसान टिप्स, हर बार बनेंगे सॉफ्ट और टेस्टी

कोफ्ता बनाने के टिप्स

सब्जियों को बेसन में लपेटकर कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। जिन्हें मसालों की ग्रेवी में डालते हैं और रोटी, पराठा, चावल के साथ खाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन कोफ्ता बनाते समय ध्यान रखने वाली बात है कि पकौड़ी बनाकर ग्रेवी में ना डाल दें। लौकी, गोभी, आलू या पनीर किसी भी कोफ्ते को बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। जिसकी मदद से कोफ्ते सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होते हैं। जान लें कोफ्ता बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स