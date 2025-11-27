सर्दियों की शादी में एलिगेंट और रॉयल लुक देंगे वेलवेट सूट, स्टाइलिंग टिप्स नोट कर लें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसर्दियों की शादी में एलिगेंट और रॉयल लुक देंगे वेलवेट सूट, स्टाइलिंग टिप्स नोट कर लें

Velvet suit Styling Tips: इंडियन वियर पसंद करती हैं, तो वेलवेट के सूट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ये देखने में काफी क्लासी, रॉयल और एलिगेंट लुक देते हैं और ठंड से भी बचाते हैं। 

Anmol ChauhanThu, 27 Nov 2025 05:16 PM
1/8

सर्दियों की शादी में पहनें वेलवेट के सूट

सर्दियों का मौसम यानी शादी सीजन। अब शादी में स्टाइलिश भी दिखना है और ठंड से भी बचना है, तो सही आउटफिट का सिलेक्शन जरूरी है। अगर आप इंडियन वियर पसंद करती हैं, तो वेलवेट के सूट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ये देखने में काफी क्लासी, रॉयल और एलिगेंट लुक देते हैं और ठंड से भी बचाते हैं। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ स्टाइलिंग टिप्स जान लेते हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/8

हमेशा डार्क शेड्स सिलेक्ट करें

वेलवेट में हमेशा डार्क, रिच शेड्स ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैरून, वाइन, एमरल्ड ग्रीन, रानी पिंक और नेवी ब्लू जैसे रंग विंटर्स में वॉर्म और एलिगेंट लुक देते हैं। वेलवेट में लाइट और पेस्टल शेड्स थोड़ा फ्लैट और चीप लुक दे सकते हैं, इसलिए अवॉइड करना बेहतर है।

3/8

राइट फिट ढूंढना है जरूरी

वेलवेट फैब्रिक थोड़ा बल्की होता है। इसलिए सही फिट का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा लूज या ज्यादा टाइट फिटिंग वाला सूट अवॉइड करें। बेस्ट लुक के लिए फिटेड शोल्डर और हल्की रिलैक्स्ड वेस्ट चुनें, एकदम परफेक्ट लुक आएगा।

4/8

ज्यादा हेवी ना हो एंब्रॉयडरी

वेलवेट फैब्रिक अपने आप में ही काफी लाउड लगता है। इसलिए ज्यादा हेवी एंब्रॉयडरी ना चुनें। फाइन जरदोजी, गोल्ड थ्रेड वर्क या हल्का लेस वर्क अच्छा लगता है। लेकिन हेवी स्टोन और सिक्विन अवॉइड करें, ये वेलवेट की शीन के साथ क्लैश हो सकते हैं।

5/8

कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा कैरी करें

पूरे लुक में जान डालनी है, तो सूट से कॉन्ट्रास्ट करता हुआ दुपट्टा कैरी करें। इससे आपका लुक इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि दुपट्टा थोड़ा लाइट वेट ही हो, क्योंकि अगर दुपट्टा भी हेवी हो गया तो पूरा लुक हेवी और डल लग सकता है।

6/8

ज्वैलरी और हेयरस्टाइल सही चुनें

वेलवेट के साथ गोल्ड, एमरल्ड और रूबी स्टोन ज्वैलरी काफी अच्छी लगती है। हालांकि ज्यादा ज्वैलरी वियर करने से बचें वरना लुक ओवर भी लग सकता है। वहीं हेयरस्टाइल में आप स्लीक बन या सॉफ्ट कर्ल बना सकती हैं। ज्यादा लूज हेयरस्टाइल डेंस लग सकता है।

7/8

मेकअप बैलेंस रखें

वेलवेट सूट के साथ आप थोड़ा हेवी मेकअप कर सकती हैं, लेकिन ये ओवरडन कतई नहीं लगना चाहिए। मतलब लिप्स और आईज पर थोड़ा ड्रामा चल सकता है, लेकिन बेस को नेचुरल ही रखें।

8/8

फुटवियर का सिलेक्शन ऐसे करें

वेलवेट सूट के साथ कढ़ी हुई जूतियां और हील्स बेस्ट लगती हैं। आप सूट के साथ कलर टोन मैच कर के फुटवियर ले सकती हैं। वरना मैटेलिक शेड की फुटवियर भी परफेक्ट रहेंगी। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपका सूट सिंपल है, तो फुटवियर हेवी रखें। वहीं अगर सूट हेवी है, तो सिंपल फुटवियर सिलेक्ट करें।

