शिवजी के 7 मंदिर जहां हर भक्त को टेकना चाहिए माथा, एनर्जी फील करनी है तो नए साल पर बनाएं प्लान

बैद्यनाथ मंदिर (झारखंड)

बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां सती के हृदय का एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यहां पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यहां मनोरथ पूरी होती है इस वजह से यहां मौजूद शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर से 42 किमी दूर स्थित वासुकीनाथ मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी होती है। यहां जाने का सही समय अक्तूबर से मार्च है।