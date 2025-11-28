शिवजी के 7 मंदिर जहां हर भक्त को टेकना चाहिए माथा, एनर्जी फील करनी है तो नए साल पर बनाएं प्लान

शिव भक्त हैं तो उनकी ऊर्जा जरूर महसूस करना चाहते होंगे। भारत की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां शिव का वास माना जाता है। अगर आप शिव के उपासक हैं और उनको समझना चाहते हैं तो नए साल पर भारत के इन 7 मंदिरों में से कुछ मंदिरों में जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर शिवरात्रि और सावन के महीने में काफी भीड़ होती है। अगर आप सुकून से दर्शन पाना चाहते हैं तो यहां जाने का सही महीना भी जान लें।
काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। माना जाता है कि इस जगह पर मरने वाले को मोक्ष मिलता है। माना जाता है कि पूरी काशी शिव की ऊर्जा से संचालित है। यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय शिव हर भक्त के कान में यहां पर 'तारक मंत्र' बोलते हैं। यहां किया गया दान भी फलदायी माना जाता है। यहां का काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां जाने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी है।
यह शिवजी का दक्षिणमुखी मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर की ऊर्जा मन के डर, चिंता और दुख दूर कर देती है। महाकाल यानी काल के स्वामी। इस मंदिर में अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। यहां की भस्म आरती रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव है। वैसे आप यहां पूरे साल जा सकते हैं लेकिन अक्तूबर से मार्च का समय बेस्ट माना जाता है।
केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहां पूजा करने से इंसान के कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने यहीं अपने पाप धोए थे। केदारनाथ मई से जून और सितंबर से अक्तूबर में जा सकते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में जाना थोड़ा रिस्की माना जाता है।
सोमानथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है इसे चंद्रदेव (सोम) ने स्थापित किया था। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। यहां जाने का बेस्ट समय अक्तूबर से मार्च है।
यह मंदिर चार धामों में से एक है। मान्यता है कि लंका विजय से पहले भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहां 22 पवित्र तीर्थ कुंड हैं जहां स्नान करना शुभ माना जाता है। यह भगवान राम और शिव दोनों की महिमा का संगम है। यहां की एनर्जी बहुत पवित्र है। यहां जाने का बेस्ट टाइम दिसंबर से फरवरी है।
यह ज्योतिर्लिंग इंदौर से करीब 80 किमी दूर है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसमें शिव की पूजा ओंकार रूप में होती है। यहां भी शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। मान्यता है कि यहां पूजा करने से जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और भक्त शिव के चरणों को प्राप्त होते हैं। यहां जाने का बेस्ट टाइम अक्तूबर से मार्च है। Photo Credit: Travel Shrine
बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां सती के हृदय का एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यहां पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यहां मनोरथ पूरी होती है इस वजह से यहां मौजूद शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर से 42 किमी दूर स्थित वासुकीनाथ मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी होती है। यहां जाने का सही समय अक्तूबर से मार्च है।