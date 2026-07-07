मेहंदी नहीं है तो भी चिंता नहीं, इस देसी उपाय से सजाएं अपने हाथ

हर बार हाथों को रंगने के लिए बाजार की मेहंदी खरीदना जरूरी नहीं होता। अगर अचानक किसी खास मौके पर मेहंदी ना मिले, तो घर में मौजूद एक खास पौधा आपकी मदद कर सकता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके हाथों पर हल्का और नेचुरल रंग पाया जा सकता है। यह तरीका बहुत आसान है और घर में ही कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो यह तरीका जरूर पसंद आएगा।
इस आसान तरीके के लिए आपको गुलमेहंदी की ताजी पत्तियां चाहिए। यह पौधा कई घरों में आसानी से मिल जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल और गंदगी साफ हो जाए। साफ पत्तियां इस्तेमाल करने से हाथों पर बेहतर रंग आता है और त्वचा भी सुरक्षित रहती है।
धुली हुई पत्तियों को मिक्सर या सिलबट्टे पर बारीक पीस लें। जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट ज्यादा पतला ना करें। कोशिश करें कि पेस्ट एकदम मुलायम और गाढ़ा हो, ताकि उसे हाथों पर आसानी से लगाया जा सके और रंग भी अच्छी तरह आए।
तैयार पेस्ट को उंगलियों, हथेलियों या जिस जगह रंग चाहिए वहां अच्छे से लगा दें। चाहें तो इसे किसी छोटे डिजाइन की तरह भी लगा सकते हैं। पेस्ट की परत बहुत पतली ना रखें। थोड़ी मोटी परत लगाने से रंग बेहतर दिख सकता है।
पेस्ट को कम से कम एक से दो घंटे तक हाथों पर लगा रहने दें। अगर समय हो तो इसे थोड़ा और देर तक रखा जा सकता है। इसके बाद हाथों को धीरे-धीरे साफ करें। तुरंत साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे रंग हल्का पड़ सकता है।
हाथ साफ करने के बाद कुछ घंटों तक पानी और साबुन का कम इस्तेमाल करें। इससे रंग ज्यादा समय तक बना रह सकता है। हाथों को बार-बार रगड़ने से भी बचें। अगर त्वचा सूखी रहती है, तो हल्का तेल लगा सकते हैं।
अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो पहले थोड़ा सा पेस्ट हाथ के एक छोटे हिस्से पर लगाकर देख लें। किसी तरह की जलन, खुजली या लालपन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल ना करें। हमेशा ताजी और साफ पत्तियों का ही उपयोग करें।
अगर कभी मेहंदी खत्म हो जाए और हाथों को रंगना हो, तो यह आसान घरेलू तरीका काम आ सकता है। घर में मौजूद गुलमेहंदी की पत्तियों से तैयार यह पेस्ट बिना ज्यादा मेहनत के हाथों पर नेचुरल रंग देने में मदद कर सकता है। किसी भी खास मौके पर इसे आजमाकर आप अलग अनुभव ले सकते हैं।