मेहंदी नहीं है तो भी चिंता नहीं, इस देसी उपाय से सजाएं अपने हाथ

बिना मेहंदी भी रच सकते हैं हाथ

हर बार हाथों को रंगने के लिए बाजार की मेहंदी खरीदना जरूरी नहीं होता। अगर अचानक किसी खास मौके पर मेहंदी ना मिले, तो घर में मौजूद एक खास पौधा आपकी मदद कर सकता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके हाथों पर हल्का और नेचुरल रंग पाया जा सकता है। यह तरीका बहुत आसान है और घर में ही कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो यह तरीका जरूर पसंद आएगा।