जन्माष्टमी व्रत को खंडित कर सकती हैं ये गलतियां, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। सालभर कृष्ण भक्तों को इस शुभ दिन का इंतजार रहता है। कई भक्त अपने प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उपवास भी करते हैं। हालांकि उपवास के कुछ नियम भी होते हैं। यदि व्रत रखते हुए ये सावधानियां ना बरती जाएं, तो व्रत खंडित भी हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक सत्संग में व्रत से जुड़ी इन्हीं सावधानियों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं।
जन्माष्टमी व्रत के नियम बताते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उपवास के दिन किसी दूसरे घर का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाना तो दूर की बात है, किसी घर का पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो सकता है।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के दिन किसी के यहां ना जाएं। सिर्फ मंदिर जाएं और घर पर भी प्रभु के नाम का जाप करते रहें।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्रत के दिन सारा समय खाने से परहेज करना चाहिए। यदि आपको भूख लगती है तो दिन में एक बार आप फल खा सकते हैं। इसके अलावा जल पी कर ही उपवास करना चाहिए।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं व्रत में केवल तामसिक आहार से दूरी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि तामसिक व्यवहार को त्यागना भी जरूरी है। उपवास के दौरान काम, क्रोध, लोभ, लालच, छल, कपट या दूसरों की बुराई में लिप्त होने से बचें।
श्री प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि केवल उपवास रखना काफी नहीं है, बल्कि पूरे दिन भगवान का सुमिरन करना जरूरी है। आप जन्माष्टमी पर व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भगवान का नाम जप करते रहें। इससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जन्माष्टमी का उपवास मध्यरात्रि के बाद खोलना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म के बाद आप पंचामृत या फलाहार से अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा करने से 100 जन्मों के पापों का नाश होता है।