एलिगेंट लुक देते हैं फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज, सिलवाने के लिए सेव कर लें 8 फैंसी डिजाइन!

ब्लाउज का डिजाइन अच्छा हो, तो सस्ती साड़ी भी डिजाइनर लगती है। लेकिन फुल स्लीव्स ब्लाउज में ज्यादा ऑप्शन समझ नहीं आते और वही बेसिक डिजाइन थोड़ा बोरिंग लगता है। अगर आप भी विंटर्स के लिए फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज पीस स्टिच कराना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कुछ स्टाइलिश ऑप्शन ले कर आए हैं। ये सभी पैटर्न एकदम ट्रेंडी और लेटेस्ट हैं। (All Images Credit-Pinterest)
विंटेज और स्टाइलिश लुक के लिए आप ये कॉलर नेकलाइन और कफ स्लीव्स वाला ब्लाउज डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। ये फुल स्लीव्स काफी एलिगेंट लुक देती हैं।
बोरिंग फुल स्लीव्स को थोड़ा स्टाइलिश टच देने के लिए हे क्लासी पफ स्लीव्स ट्राई करें। ब्लाउज से मैचिंग नेट फैब्रिक ले कर आप ऐसी स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं, ये बहुत ज्यादा फैंसी लगती हैं।
अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ऐसी फ्रिल्ड स्लीव्स ट्राई कर सकती हैं। ये आपके ब्लाउज पीस को डिजाइनर और हेवी लुक देंगी। मैचिंग नेट फैब्रिक ले कर आप इन्हें स्टिच करा सकती हैं।
स्लीव्स को सिंपल रखकर आप डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला ब्लाउज पीस स्टिच करा सकती हैं। इससे काफी स्टाइलिश लुक मिलता है। अगर आपकी अपर बॉडी थोड़ी हैवी है, तो इसे जरूर ट्राई करें।
कौन कहता है फुल स्लीव्स ब्लाउज बोरिंग होते हैं? ये बैकलेस डिजाइन ट्राई करें, फिर देखें कैसे हर कोई आपके लुक की तारीफ करता है। इसका डिजाइन फैंसी भी है और काफी ट्रेंडी वाइब भी दे रहा है।
सिंपल ब्लाउज रखना चाहती हैं, तो बाजू चूड़ीदार रखवाएं। ये बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक देती हैं। ऑफिस या कॉलेज के लिए ऐसे डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं।
आप ये फैंसी ऑफ शोल्डर डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। ये मॉडर्न और स्टाइलिश लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। ब्लाउज में ये सिंपल सा ट्विस्ट आपके ओवरऑल लुक को एन्हांस कर देगा।
ब्लाउज की बैक पर ये फैंसी पैटर्न बनवा लें और साथ में चूड़ीदार स्लीव्स पेयर करें। बहुत ही फैंसी और स्टाइलिश लुक मिलेगा। ये डिजाइन आपकी शिफॉन, जॉर्जेट जैसी सॉफ्ट फैब्रिक वाली साड़ियों के लिए एकदम परफेक्ट है।