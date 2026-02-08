फैटी लिवर की समस्या होने पर तुरंत खाना बंद करें ये 6 चीजें! सेहत में होगा सुधार, हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह

फैटी लिवर की समस्या

फैटी लिवर की समस्या आजकल बिल्कुल आम बन चुकी है। जिन लोगों का ज्यादा वजन होता है या फिर जो ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें फैटी लिवर की समस्या रहती है। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल के कारण आमतौर पर लोगों को फैटी लिवर हो रहा है। फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है, बस ये एक संकेत है कि आपका शरीर किसी समस्या से जूझ रहा है। फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में सूजन आ गई है और अब ये सही से काम (फिल्टर) नहीं कर रहा है। फैटी लिवर होने पर कुछ चीजें हैं, जो नहीं खानी चाहिए। इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट शुभम वत्स ने बताया है। चलिए बताते हैं फैटी लिवर होने पर क्या न खाएं।