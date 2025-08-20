These 5 Types of Women Age Faster Are You Making These Mistakes Too? जल्दी बूढ़ी होती हैं ये 5 तरह की महिलाएं, कहीं आप तो नहीं करतीं ये गलतियां?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलजल्दी बूढ़ी होती हैं ये 5 तरह की महिलाएं, कहीं आप तो नहीं करतीं ये गलतियां?

जल्दी बूढ़ी होती हैं ये 5 तरह की महिलाएं, कहीं आप तो नहीं करतीं ये गलतियां?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आपकी डेली हैबिट्स काफी हद तक तय करती हैं कि आप जल्दी बूढ़ी होंगी या देर से। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो अपनी कुछ गलतियों के चलते फास्ट एजिंग का शिकार हो जाती हैं।

Anmol ChauhanWed, 20 Aug 2025 07:38 AM
1/7

जल्दी घेरता है बुढ़ापा

हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग रहे, एनर्जेटिक रहे लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है। अब एजिंग को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे लंबे समय तक टाला जरूर जा सकता है। आपने खुद देखा होगा कि कुछ महिलाएं कम उम्र में ही बूढ़ी होने लगती हैं, तो कुछ को बड़ी देरी से बुढ़ापा आता है। दरअसल इसके पीछे आमतौर पर उनकी ही गलतियां जिम्मेदार होती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आपकी डेली हैबिट्स काफी हद तक तय करती हैं कि आप जल्दी बूढ़ी होंगी या देर से। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो अपनी कुछ गलतियों के चलते फास्ट एजिंग का शिकार हो जाती हैं।

2/7

जो कभी एक्सरसाइज नहीं करतीं

आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में महिलाएं खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो दिनभर में एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो फिजिकल एक्टिविटी का सीधा लिंक होता है, एजिंग से। जब बॉडी एक्टिव नहीं होती है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल्स वीक होने लगती हैं और स्किन भी डल दिखने लगती है।

3/7

जो हमेशा चिंता करती रहती हैं

ज्यादा तनाव और ओवरथिंकिंग भी महिलाओं में जल्दी बुढ़ापे का कारण होता है। कोर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से उनकी स्किन पर रिंकल, फाइन लाइंस और ड्राइनेस दिखने लगती है। स्ट्रेस से इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ने लगती है, जो बॉडी को कमजोर बना देती है।

4/7

ज्यादा गुस्सा करने वाली महिलाएं

ज्यादा गुस्सा भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ये सिर्फ मेंटल पीस को ही नहीं बिगाड़ता बल्कि इसका असर स्किन हेल्थ पर भी पड़ता है। ज्यादा गुस्सा करने वाली महिलाओं के चेहरे का ग्लो अक्सर कम होने लगता है और उनकी पर्सनेलिटी जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है।

5/7

जो कम पानी पीती हैं

अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रही हैं, तो आपकी स्किन पर एजिंग के साइन जल्दी दिख सकते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन ना होने की वजह से स्किन ड्राई, डल और बेजान दिखने लगती है। पानी की कमी से टॉक्सिंस भी बॉडी के बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे समय से पहले एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं।

6/7

सही नींद ना लेने वाली महिलाएं

अगर आप रात में काफी लेट सोती हैं और रोजाना पर्याप्त नींद नहीं ले रही हैं, तो स्किन पर इसका असर जल्द दिखने लगेगा। सही नींद ना लेने की वजह से अक्सर डार्क सर्कल, पफीनेस और डल स्किन की समस्या दिखने लगती है। नींद की कमी से हार्मोंस भी इंबैलेंस होने लगते हैं, जो स्किन और बॉडी पर एजिंग के असर को बढ़ा देते हैं।

7/7

एजिंग को स्लो कैसे करें

एजिंग को स्लो करने के लिए रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर खाना शामिल करें। इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, मेंटल हेल्थ के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें। साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखें।

Beauty Tips