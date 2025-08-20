जल्दी बूढ़ी होती हैं ये 5 तरह की महिलाएं, कहीं आप तो नहीं करतीं ये गलतियां?

जल्दी घेरता है बुढ़ापा

हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग रहे, एनर्जेटिक रहे लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है। अब एजिंग को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे लंबे समय तक टाला जरूर जा सकता है। आपने खुद देखा होगा कि कुछ महिलाएं कम उम्र में ही बूढ़ी होने लगती हैं, तो कुछ को बड़ी देरी से बुढ़ापा आता है। दरअसल इसके पीछे आमतौर पर उनकी ही गलतियां जिम्मेदार होती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आपकी डेली हैबिट्स काफी हद तक तय करती हैं कि आप जल्दी बूढ़ी होंगी या देर से। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो अपनी कुछ गलतियों के चलते फास्ट एजिंग का शिकार हो जाती हैं।