इन 5 फलों में होते हैं सबसे ज्यादा कीटनाशक, डॉक्टर बोलीं- 'खाते समय रखें सावधानी'!

फलों में कीटनाशक

हेल्दी खानपान की बात हो तो सबसे पहले फलों का नाम आता है। ये हमारे लिए कई पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होते हैं। लेकिन क्या आजकल के फल वाकई हेल्दी भी हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर फलों में कीटनाशक और खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा कहती हैं कि हालांकि हर फल का आज यही हाल है लेकिन कुछ फल तो ऐसे हैं जिनमें करीबन 80 से 99 प्रतिशत तक कीटनाशक मिले हुए होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से फल हैं। (Credit: @dr.sugandha07)