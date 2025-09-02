These 5 Fruits May Be High in Pesticides Doctor Shares Safety Tips इन 5 फलों में होते हैं सबसे ज्यादा कीटनाशक, डॉक्टर बोलीं- 'खाते समय रखें सावधानी'!
इन 5 फलों में होते हैं सबसे ज्यादा कीटनाशक, डॉक्टर बोलीं- 'खाते समय रखें सावधानी'!

आजकल ज्यादातर फलों में कीटनाशक और खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं। लेकिन कुछ फल तो ऐसे हैं जिनमें करीबन 80 से 99 प्रतिशत तक कीटनाशक मिले हुए होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से फल हैं।

Anmol ChauhanTue, 2 Sep 2025 09:06 AM
1/7

फलों में कीटनाशक

हेल्दी खानपान की बात हो तो सबसे पहले फलों का नाम आता है। ये हमारे लिए कई पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होते हैं। लेकिन क्या आजकल के फल वाकई हेल्दी भी हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर फलों में कीटनाशक और खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा कहती हैं कि हालांकि हर फल का आज यही हाल है लेकिन कुछ फल तो ऐसे हैं जिनमें करीबन 80 से 99 प्रतिशत तक कीटनाशक मिले हुए होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से फल हैं। (Credit: @dr.sugandha07)

2/7

स्ट्रॉबेरी

डॉ सुगंधा कहती हैं कि सबसे ज्यादा जिस फल में सबसे ज्यादा कीटनाशक पाए जाते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। इसमें लगभग 99 प्रतिशत तक पेस्टीसाइड देखने को मिलते हैं। दरअसल ये काफी सॉफ्ट फल होता है और कीड़े या फंगस इसे जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इसमें सबसे ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल होता है।

3/7

अंगूर

डॉक्टर सुगंधा के मुताबिक दूसरे नंबर पर अंगूर आता है। अंगूर का साइज छोटा होता है और इसका छिलका भी काफी पतला होता है। इस वजह से कीटनाशक फल के अंदर आसानी से पहुंच जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है।

4/7

चेरी

डॉक्टर के मुताबिक चेरी भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इसमें भी कीटनाशक का लेवल हाई होता है। ये काफी नर्म होती हैं और जल्दी खराब भी हो जाती हैं। यही वजह है कि इनमें ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है।

5/7

सेब

सेब को हेल्दी समझकर खूब खाते हैं, तो जान लें कि इसमें भी कीटनाशक काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेब की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इनमें भारी मात्रा में कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जो सेहत को काफी नुकसान कर सकते हैं।

6/7

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी में भी की कीटनाशक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। डॉक्टर सुगंधा कहती हैं कि ब्लूबेरी में भरपूर मात्रा में ऐंटिऑक्सिडेंट्स मौजूद हैं लेकिन साथ ही इसमें सबसे ज्यादा पेस्टीसाइड भी पाए जाते हैं।

7/7

खाने से पहले करें ये काम

डॉक्टर कहती हैं कि इनमें से कोई भी फल खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खरीदकर खाएं। नॉर्मल भी ले रहे हैं तो गुनगुने पानी में दो चम्मच सिरका और आधा चम्मच नमक डालकर, इन्हें लगभग 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद इन्हें रगड़ें और साफ पानी से धो कर खाएं।

