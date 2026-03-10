दिलचस्प कहानी: 25 पैसे से शुरू हुआ वड़ापाव पूरे भारत में कैसे हुआ मशहूर?

मुंबई और वड़ापाव

मुंबई को अक्सर 'सपनों का शहर' कहा जाता है। यहां की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों को ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी मिले और पेट भी भर दे। वड़ापाव ऐसा ही एक स्ट्रीट फूड है। यह सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि मुंबई की पहचान बन चुका है। अमीर हो या गरीब, हर कोई इसे पसंद करता है। यही वजह है कि वड़ापाव को मुंबई की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है।