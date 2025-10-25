Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलफैशन अलर्ट! रश्मिका मंदाना के ट्रेडिशनल सूट्स जो आपको भी देंगे रॉयल लुक

फैशन अलर्ट! रश्मिका मंदाना के ट्रेडिशनल सूट्स जो आपको भी देंगे रॉयल लुक

यदि आप राजसी और भव्य सूट लुक्स की तलाश में हैं तो साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस Rashmika Mandanna के ट्रेडिशनल सूट आउटफिट्स से प्रेरणा ले सकते हैं। आइए देखें उनके कुछ सूट स्टाइल आइडियाज-

Shubhangi GuptaSat, 25 Oct 2025 10:51 PM
1/9

रश्मिका मंदाना के रॉयल सूट्स

साउथ और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं बल्कि उनके फैशन सेंस का भी हर कोई दीवाना है। खासकर जब बात आती है उनके रॉयल सूट लुक्स की, तो वो हर बार एक नया ट्रेंड कर देती हैं। रश्मिका के सूट्स में पारंपरिकता और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है जिसमें खूबसूरत रंग, शानदार कढ़ाई और रिच फैब्रिक्स जैसे सिल्क, चंदेरी, ऑर्गेंजा या वेल्वेट का इस्तेमाल होता है। उनका हर लुक इस बात का सबूत है कि भारतीय परिधानों में रॉयल्टी और ग्रेस को कैसे बखूबी उभारा जा सकता है। अगर आप शादी, फेस्टिवल या किसी खास मौके के लिए प्रेरणा ढूंढ रही हैं तो रश्मिका के ये सूट लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित होंगे।

2/9

एलिगेंस

रश्मिका का ये हैवी वर्क वाला अनारकली सूट बेहद खूबसूरत है और उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है। किसी भी त्योहार या वेडिंग फंक्शन के लिए उनका ये लुक बेस्ट है।

3/9

रॉयल इन रेड

लाल रंग के इस अनारकली सूट में रश्मिका बला की खूबसूरत लग रही हैं। इसपर जरी, सीक्वेन और गोल्डन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से महीन काम किया गया है।

4/9

गोल्डन ग्लैम

रश्मिका का ये सूट स्टाइल भी लाजवाब है। मिनिमल वर्क वाले कुर्ते और पैंट के साथ उन्होंने हैवी दुपट्टा टीमअप किया है और परफेक्ट एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं।

5/9

शानदार

हैवी वर्क के साथ रश्मिका का ये सूट भी बेहद खूबसूरत है। लुक को मिनिमल रखते हुए उन्होंने इसे बखूबी स्टाइल किया है, किसी भी पूजा या फंक्शन के लिए ये बेस्ट है।

6/9

क्लासिक

रश्मिका का ये एथनिक लुक जितना सोबर है, उतना ही एलिगेंट भी। लॉन्ग ईयरिंग्स के साथ उन्होंने लुक को बखूबी स्टाइल किया है।

7/9

शरारा सूट

रश्मिका ने यहां लाइट पिंक कलर का शरारा सूट पहना है जिसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इसका सिल्क फैब्रिक और शाइन कमाल लग रहे हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है।

8/9

मिंट ग्रीन

मिंट ग्रीन कलर के इस अनारकली सूट पर बहुत सुंदर और महीन काम किया गया है। मेकअप से लेकर हेयरस्टाइल, दुपट्टा ड्रेपिंग और ज्वेलरी तक, सबकुछ एकदम परफेक्ट है।

9/9

फूशिया पिंक

फूशिया पिंक और गोल्डन कलर के इस ट्रेडिशनल सूट में रश्मिका परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं। उन्होंने सादगी भरे अंदाज में इसे स्टाइल किया है और सबका दिल जीत लिया है।

Rashmika Mandanna Fashion Tips