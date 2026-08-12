तीज स्पेशल: लाल चूड़ियों का सेट बनाने के लिए देखें ये 8 डिजाइन, सुंदर लगेंगे हाथ!

सावन का महीना आते ही महिलाएं तीज की तैयारियां करने में बिजी हो जाती हैं। तीज के मौके पर सोलह शृंगार कर के सजना संवरना, हर सुहागिन को पसंद होता है। आमतौर पर तीज के दिन ज्यादातर महिलाएं लाल रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि लाल रंग सुहागिनों के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं ये हर रंग की साड़ी के साथ भी मैच हो जाता है। आप भी तीज पर लाल चूड़ियां पहनने का प्लान कर रही हैं, तो सुंदर सेट बनाने के लिए यहां से आइडियाज ले सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अगर आपके पास कश्मीरी घुंघरू बैंगल्स का सेट रखा हुआ है, तब तो आप लाल चूड़ियों के साथ इन्हें मिक्स कर के बड़ा प्यारा सेट बना सकती हैं। तीज पर थोड़ा सा हैवी लुक चाहती हैं तो प्लेन चूड़ियों की जगह रेन ड्रॉप पैटर्न वाली सुंदर चूड़ियां ले सकती हैं। कश्मीरी बैंगल्स के साथ ये बड़ी प्यारी लगेंगी।
स्टोन वर्क वाले बैंगल्स तीज जैसी मौकों के लिए परफेक्ट रहते हैं। इन्हें आप वेलवेट की चूड़ियों के साथ मिक्स कर के सुंदर सा सेट बना सकती हैं। बीच बीच में आप स्टोन वाली चूड़ियां भी मिक्स कर सकती हैं, इससे थोड़ा हेवी लुक आ जाता है।
आजकल इस तरह के पर्ल वाले कड़े काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। आप इस तरह के बैंगल्स ले सकती हैं, इन्हें लाल चूड़ियों के बीच में मिक्स कर के पहनें। बहुत ही सुंदर लुक आता है। आप चाहें तो अपने दूसरे गोल्डन कड़े भी सेट के साथ मिक्स कर सकती हैं।
तीज पर हरा रंग भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप लाल चूड़ियों के साथ हरे रंग की चूड़ियों को मिक्स कर के भी सेट बना सकती हैं। बीच बीच में स्टोन वर्क वाली चूड़ियां भी मिक्स कर लें और चाहें तो साइड्स में स्टेटमेंट बैंगल्स भी एड कर सकती हैं। काफी हेवी सा सेट बन जाएगा।
अगर आपके पास स्टेटमेंट गोल्डन बैंगल्स हैं, तो उन्हें आप इस तरह से चूड़ियों के साथ मिक्स कर के पहन सकती हैं। बीच में बैंगल्स लगाने वाला स्टाइल आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। इससे चूड़ी का सेट थोड़ा यूनिक भी लगता है और हेवी लुक भी मिल जाता है।
आजकल प्लेन रेड चूड़ियां काफी पसंद की जा रही हैं। ये देखने में मिनिमल और काफी स्टाइलिश लुक देती हैं। अब इन्हें बीच बीच में स्टोन वर्क वाले बैंगल्स लगाकर पहन सकती हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है। खासकर अगर आप ज्यादा हेवी लुक नहीं चाह रही हैं, तो इस तरह से चूड़ियों को स्टाइल कर सकती हैं।
आप जिस भी रंग का आउटफिट पहन रही हैं, उसी रंग की प्लेन कांच की चूड़ियों को रेड चूड़ियों के साथ मिक्स कर के सुंदर सा डिजाइन बना सकती हैं। इस तरह से 3-4 चूड़ियों को अरेंज कर के डिजाइन बना लें, बहुत ही मिनिमल और प्यारा लुक आता है।
लटकन वाले बैंगल्स काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। खासकर तीज त्योहारों पर पहनने के लिए इनसे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। अगर आप नई बहू हैं या थोड़ा हैवी लुक चाहती हैं, तो लटकन वाले बैंगल्स के साथ अपनी रेड चूड़ियों को मिक्स कर के पहनें। बहुत ही सुंदर हाथ लगेंगे।