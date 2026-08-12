तीज स्पेशल: लाल चूड़ियों का सेट बनाने के लिए देखें ये 8 डिजाइन, सुंदर लगेंगे हाथ!

तीज के मौके पर पहनें लाल चूड़ियों का सेट

सावन का महीना आते ही महिलाएं तीज की तैयारियां करने में बिजी हो जाती हैं। तीज के मौके पर सोलह शृंगार कर के सजना संवरना, हर सुहागिन को पसंद होता है। आमतौर पर तीज के दिन ज्यादातर महिलाएं लाल रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि लाल रंग सुहागिनों के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं ये हर रंग की साड़ी के साथ भी मैच हो जाता है। आप भी तीज पर लाल चूड़ियां पहनने का प्लान कर रही हैं, तो सुंदर सेट बनाने के लिए यहां से आइडियाज ले सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)