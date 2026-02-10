प्यार, दोस्ती या इजहार? जानें टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब

टेडी के किस रंग का होता है क्या मतलब

वेलेंटाइन वीक की चमक टेडी डे 2026 के सेलिब्रेशन के बिना अधूरी मानी जाती है। यह खास दिन हर साल 10 फरवरी को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन कपल्स एक दूसरे को अलग-अलग रंग के क्यूट टेडी गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हर रंग के टेडी का एक खास अलग मतलब होता है। जिसके बारे में पता ना होने पर आप अपने दिल की बात गलत व्यक्ति से शेयर कर देते हैं। अगर आप इस 'टेडी डे' अपने पार्टनर को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो पहले जान लीजिए टेडी कलर कोड का यह रोमांटिक राज, ताकि आपका तोहफा सीधे उनके दिल पर दस्तक दे।