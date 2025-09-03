टीचर्स डे पर सेट करें न्यू फैशन ट्रेंड, लड़के-लड़कियों के लिए कूल क्लासी लुक

देशभर में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छात्रों में खासतौर पर उत्साह देखा जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में छात्र-छात्राएं उस दिन अपने फेवरेट टीचर का किरदार निभा रहे होते हैं। ऐसे में आउटफिट का चुनाव बेहद सोच-समझकर करना जरूरी हो जाता है। अगर इस टीचर्स डे 2025 आप अपनी फेवरेट टीचर के किरदार में प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि स्टाइलिश भी दिखना चाहते हैं तो स्टाइल और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बो लेकर आए हैं लड़के और लड़कियों के लिए ये बेस्ट टीचर्स डे आउटफिट आइडियाज। Pic Credit Pinterest
शिक्षक दिवस के लिए साड़ी हमेशा से लड़कियों की पहली पसंद रही है। अगर आप भी इस ट्रेडिशनल ड्रेस को कैरी करके अपने टीचर्स डे को खास बनाना चाहती हैं तो रेशम, चंदेरी, या बनारसी साड़ी चुनें, यह आपके लुक को क्लासी प्रोफेशनल लुक देती हैं। इसके लिए आप साड़ी में हल्के रंग जैसे क्रीम, पेस्टल, या गहरे रंग जैसे नीला, हरा, या मरून चुन सकती हैं। Pic Credit CHHAGAN Pinterest
लंबे कुर्ते के साथ पहना हुआ पलाजो या चूड़ीदार का कॉम्बिनेशन ट्रेंडी और प्रोफेशनल लुक देता है। हल्के रंग जैसे सफेद, पीच, पीला या मिंट ग्रीन चुनें, और इसे स्टेटमेंट झुमके या कंगन के साथ पूरा करें। Pic Credit Ratna Pinterest
टीचर्स डे पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी अपने फेवरेट टीचर का प्रोफेशनल लुक कॉपी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक दिवस पर कुर्ता पायजामा पहनने की सोच रहे हैं तो एक सिंपल सूती या रेशम का कुर्ता पायजामा चुनें। सफेद, क्रीम, या गहरे नीले रंग इस अवसर के लिए उपयुक्त हैं। इसे कोल्हापुरी चप्पल या जूती के साथ पेयर करें। Pic Credit silksareestudio Pinterest
फॉर्मल लुक के लिए सफेद या हल्के रंग की शर्ट के साथ डार्क ट्राउज़र और ब्लेजर पहनें। Pic Credit Sanuja Pinterest
शिक्षक दिवस के लिए हल्के और शांत रंग जैसे सफेद, क्रीम, पेस्टल, या गहरे रंग जैसे नीला और हरा चुनें। एक्सेसरीज के नाम पर लड़कियां कानों में सिंपल झुमके, कंगन, या एक साधारण नेकपीस पहन सकती हैं। जबकि लड़के हाथ में एक अच्छी घड़ी या कफलिंक्स से अपने लुक को पूरा कर सकते हैं। Pic Credit Pinterest
स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करें। मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, परिधान साफ और अच्छी तरह से प्रेस किए हुए होने चाहिए। Pic Credit Pinterest