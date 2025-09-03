teachers day 2025 set new fashion trend with cool stylish stunning outfits ideas for boys girls teachers students टीचर्स डे पर सेट करें न्यू फैशन ट्रेंड, लड़के-लड़कियों के लिए कूल क्लासी लुक
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलटीचर्स डे पर सेट करें न्यू फैशन ट्रेंड, लड़के-लड़कियों के लिए कूल क्लासी लुक

टीचर्स डे पर सेट करें न्यू फैशन ट्रेंड, लड़के-लड़कियों के लिए कूल क्लासी लुक

Teacher's Day 2025 Stunning Outfits Ideas : अगर इस टीचर्स डे 2025 आप अपनी फेवरेट टीचर के किरदार में प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि स्टाइलिश भी दिखना चाहते हैं तो स्टाइल और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बो लेकर आए हैं लड़के और लड़कियों के लिए ये बेस्ट टीचर्स डे आउटफिट आइडियाज।

Manju MamgainWed, 3 Sep 2025 12:45 PM
1/7

टीचर्स डे बेस्ट आउटफिट आइडियाज

देशभर में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छात्रों में खासतौर पर उत्साह देखा जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में छात्र-छात्राएं उस दिन अपने फेवरेट टीचर का किरदार निभा रहे होते हैं। ऐसे में आउटफिट का चुनाव बेहद सोच-समझकर करना जरूरी हो जाता है। अगर इस टीचर्स डे 2025 आप अपनी फेवरेट टीचर के किरदार में प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि स्टाइलिश भी दिखना चाहते हैं तो स्टाइल और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बो लेकर आए हैं लड़के और लड़कियों के लिए ये बेस्ट टीचर्स डे आउटफिट आइडियाज। Pic Credit Pinterest

2/7

साड़ी

शिक्षक दिवस के लिए साड़ी हमेशा से लड़कियों की पहली पसंद रही है। अगर आप भी इस ट्रेडिशनल ड्रेस को कैरी करके अपने टीचर्स डे को खास बनाना चाहती हैं तो रेशम, चंदेरी, या बनारसी साड़ी चुनें, यह आपके लुक को क्लासी प्रोफेशनल लुक देती हैं। इसके लिए आप साड़ी में हल्के रंग जैसे क्रीम, पेस्टल, या गहरे रंग जैसे नीला, हरा, या मरून चुन सकती हैं। Pic Credit CHHAGAN Pinterest

3/7

कुर्ता और पलाजो

लंबे कुर्ते के साथ पहना हुआ पलाजो या चूड़ीदार का कॉम्बिनेशन ट्रेंडी और प्रोफेशनल लुक देता है। हल्के रंग जैसे सफेद, पीच, पीला या मिंट ग्रीन चुनें, और इसे स्टेटमेंट झुमके या कंगन के साथ पूरा करें। Pic Credit Ratna Pinterest

4/7

कुर्ता पायजामा

टीचर्स डे पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी अपने फेवरेट टीचर का प्रोफेशनल लुक कॉपी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक दिवस पर कुर्ता पायजामा पहनने की सोच रहे हैं तो एक सिंपल सूती या रेशम का कुर्ता पायजामा चुनें। सफेद, क्रीम, या गहरे नीले रंग इस अवसर के लिए उपयुक्त हैं। इसे कोल्हापुरी चप्पल या जूती के साथ पेयर करें। Pic Credit silksareestudio Pinterest

5/7

शर्ट और ट्राउजर

फॉर्मल लुक के लिए सफेद या हल्के रंग की शर्ट के साथ डार्क ट्राउज़र और ब्लेजर पहनें। Pic Credit Sanuja Pinterest

6/7

टीचर्स डे के आउटफिट से जुड़े टिप्स

शिक्षक दिवस के लिए हल्के और शांत रंग जैसे सफेद, क्रीम, पेस्टल, या गहरे रंग जैसे नीला और हरा चुनें। एक्सेसरीज के नाम पर लड़कियां कानों में सिंपल झुमके, कंगन, या एक साधारण नेकपीस पहन सकती हैं। जबकि लड़के हाथ में एक अच्छी घड़ी या कफलिंक्स से अपने लुक को पूरा कर सकते हैं। Pic Credit Pinterest

7/7

टीचर्स डे के लिएआउटफिट पसंद करते समय ध्यान रखें ये बातें

स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करें। मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, परिधान साफ और अच्छी तरह से प्रेस किए हुए होने चाहिए। Pic Credit Pinterest

Fashion Tips Teachers Day