टीचर्स डे पर शिक्षक को दें ये 6 उपहार, यहां देखें बजट-फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज

देशभर में हर साल गुरुओं और मार्गदर्शकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देता है। हर साल 5 सितंबर का दिन ऐसे ही सभी गुरुओं को समर्पित होता है जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर आप भी इस टीचर्स डे 2025 अपने गुरु को आपके जीवन में आए बदलाव के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो ये टीचर्स डे बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। ये सभी उपहार आपके गुरु का दिल छू लेंगे। Pic Credit : Freepik
एक अच्छे शिक्षक की पसंदीदा चीजों में पेन का नाम सबसे पहले शामिल होता है। आप इस टीचर्स डे अपने गुरु को एक ब्रांडेड या क्लासिक पेन गिफ्ट कर सकते हैं। आपका यह गिफ्ट उनके प्रोफेशन और सम्मान दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। Pic Credit : Shutterstock
अगर आपके टीचर को किताबें पढ़ने का शौक है तो आप उन्हें उनके फेवरेट राइटर की हिंदी या अंग्रेजी भाषा की कोई किताब गिफ्ट कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock
टीचर्स डे के खास मौके पर आप अपने टीचर को एक मग गिफ्ट कर सकते हैं। मग के फ्रंट में हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है। यह गिफ्ट टीचर को हमेशा आपकी याद दिलाएगा। Pic Credit : Shutterstock
फूल किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकते हैं। ऐसे में अपने गुरु के दिन को खास बनाने के लिए आप उन्हें एक फ्रेश फ्लावर बकेट गिफ्ट कर सकते हैं। आपका ये उपहार आपके शिक्षक के दिन की शुरुआत को खुशबू और पॉजिटिविटी से भर देगा। Pic Credit : Shutterstock
केक हर सेलिब्रेशन को खास बनाने के साथ रिश्तों में मिठास भी भर देता है। आप इस टीचर्स डे अपने शिक्षक के लिए उनके नाम का एक कस्टमाइज्ड फेवरेट चॉकलेट केक खरीदकर गिफ्ट कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock
कुछ तोहफे भले ही महंगे ना हो लेकिन दिल को छू लेने वाले होते हैं। ऐसा ही एक तोहफा हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड है। आप इस टीचर्स डे अपने शिक्षक को एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दिल में उनके लिए जो सम्मान है, उसे जाहिर कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock