teachers day 2025 best 6 budget friendly gift ideas to bring smile and love on teachers face टीचर्स डे पर शिक्षक को दें ये 6 उपहार, यहां देखें बजट-फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज
टीचर्स डे पर शिक्षक को दें ये 6 उपहार, यहां देखें बजट-फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज

Teacher’s Day Gift Ideas : अगर आप टीचर्स डे 2025 अपने गुरु को आपके जीवन में आए बदलाव के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो ये टीचर्स डे बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।

Manju MamgainWed, 3 Sep 2025 10:54 AM
1/7

टीचर्स डे बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज

देशभर में हर साल गुरुओं और मार्गदर्शकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देता है। हर साल 5 सितंबर का दिन ऐसे ही सभी गुरुओं को समर्पित होता है जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर आप भी इस टीचर्स डे 2025 अपने गुरु को आपके जीवन में आए बदलाव के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो ये टीचर्स डे बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। ये सभी उपहार आपके गुरु का दिल छू लेंगे। Pic Credit : Freepik

2/7

अच्छा पेन

एक अच्छे शिक्षक की पसंदीदा चीजों में पेन का नाम सबसे पहले शामिल होता है। आप इस टीचर्स डे अपने गुरु को एक ब्रांडेड या क्लासिक पेन गिफ्ट कर सकते हैं। आपका यह गिफ्ट उनके प्रोफेशन और सम्मान दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। Pic Credit : Shutterstock

3/7

फेवरेट किताब

अगर आपके टीचर को किताबें पढ़ने का शौक है तो आप उन्हें उनके फेवरेट राइटर की हिंदी या अंग्रेजी भाषा की कोई किताब गिफ्ट कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock

4/7

टीचर्स डे लिखा हुआ मग

टीचर्स डे के खास मौके पर आप अपने टीचर को एक मग गिफ्ट कर सकते हैं। मग के फ्रंट में हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है। यह गिफ्ट टीचर को हमेशा आपकी याद दिलाएगा। Pic Credit : Shutterstock

5/7

फूल

फूल किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकते हैं। ऐसे में अपने गुरु के दिन को खास बनाने के लिए आप उन्हें एक फ्रेश फ्लावर बकेट गिफ्ट कर सकते हैं। आपका ये उपहार आपके शिक्षक के दिन की शुरुआत को खुशबू और पॉजिटिविटी से भर देगा। Pic Credit : Shutterstock

6/7

चॉकलेट केक

केक हर सेलिब्रेशन को खास बनाने के साथ रिश्तों में मिठास भी भर देता है। आप इस टीचर्स डे अपने शिक्षक के लिए उनके नाम का एक कस्टमाइज्ड फेवरेट चॉकलेट केक खरीदकर गिफ्ट कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock

7/7

ग्रीटिंग कार्ड

कुछ तोहफे भले ही महंगे ना हो लेकिन दिल को छू लेने वाले होते हैं। ऐसा ही एक तोहफा हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड है। आप इस टीचर्स डे अपने शिक्षक को एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दिल में उनके लिए जो सम्मान है, उसे जाहिर कर सकते हैं। Pic Credit : Shutterstock

