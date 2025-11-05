तारा सुतारिया के रॉयल साड़ी और लहंगा लुक्स, पहनकर पार्टी में लगा देंगी चार चांद

तारा के रॉयल लुक्स

एक्ट्रेस तारा सुतारिया को फैशन स्टार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। तारा एथनिक से लेकर वेस्टर्न लुक तक बखूबी कैरी करना जानती हैं। एक्ट्रेस के वॉर्डरोब में साड़ी और लंहगे का अच्छा कलेक्शन है। उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स आप भी कॉपी कर सकती हैं। किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए तारा के हैवी साड़ी और लहंगा लुक्स परफेक्ट लुक देंगे।