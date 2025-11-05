तारा सुतारिया के रॉयल साड़ी और लहंगा लुक्स, पहनकर पार्टी में लगा देंगी चार चांद

एक्ट्रेस तारा सुतारिया को फैशन स्टार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। तारा एथनिक से लेकर वेस्टर्न लुक तक बखूबी कैरी करना जानती हैं। एक्ट्रेस के वॉर्डरोब में साड़ी और लंहगे का अच्छा कलेक्शन है। उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स आप भी कॉपी कर सकती हैं। किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए तारा के हैवी साड़ी और लहंगा लुक्स परफेक्ट लुक देंगे।
लाल रंग की बनारसी साड़ी किसी भी नाइट फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक देगी। तारा ने लाल बनारसी साड़ी के साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज कैरी किया है। इस तरह का लुक परफेक्ट लगेगा।
पार्टी में अगर प्रिंसेस लुक चाहिए, तो सिल्वर लहंगा स्टाइल करें। आजकल सिल्वर लहंगा काफी ट्रेंड में है। तारा ने डीप नेक फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ इसे पहना हुआ है।
ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ साटिन साड़ी सुंदर लग रही हैं। तारा ने इस साड़ी को सिंपल तरीके से ड्रेप किया है और इसके साथ गले में चोकर पहना है और हेयर बन बनाया हुआ है।
तारा ने रेड कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला लहंगा कैरी किया है। स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ ये लहंगा सुंदर लग रहा है। इस तरह का लहंगा लुक पार्टी के लिए बेस्ट रहेगा।
शोल्डर स्टाइल ब्लाउज के साथ तारा की ब्राउन साड़ी स्टाइलिश लुक दे रही हैं। तारा ने ओपन पल्ले के साथ ये साड़ी पहनी हुई हैं।
कढ़ाई वर्क वाली ऑर्गेन्जा साड़ी में तारा बला की सुंदर लग रही हैं। तारा ने इस साड़ी के साथ एल्बो लेंथ ब्लाउज पहना है और गले में सेट कैरी किया है।