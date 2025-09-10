तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर के 5 वेट लॉस टिप्स, दाल से पराठा तक कैसे बढ़ा सकता है वजन

साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली तमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं। तमन्ना मानती हैं कि अच्छी फिटनेस हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सही समय पर वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद उनकी लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हैं। हाल ही में उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ ने वेट लॉस के लिए 5 फूड्स से दूरी बनाने की सलाह दी है।
सिद्धार्थ सिंह, अक्सर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ अपने वर्कआउट सेशन के वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके वेट लॉस के लिए 5 फूड्स से दूरी बनाने की सलाह दी है।
सिद्धार्थ कहते हैं कि आमतौर पर दाल को हाई प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। Pic Credit: Shutterstock
आपके पसंदीदा घर के बने आलू के पराठे में कोई भी पोषण मूल्य नहीं होता, जब तक कि आप इनके साथ थोड़ा प्रोटीन न लें, लेकिन ऐसा करने पर आप अपनी डाइट में कैलोरी की मात्रा बढ़ा लेते हैं। मोटापा कम करने के लिए इनसे परहेज करें। Pic Credit: Shutterstock
सामान्य कोक में लगभग '100 से 150 सिर्फ कैलोरी होती हैं। जो आपके वेट लॉस के सपने को आपसे दूर कर सकती है। Pic Credit: Shutterstock
सिद्धार्थ का कहना है कि तली हुई चीजें जैसे एक भटूरे में 150 कैलोरी होती है और जब आप छोले की सब्जी के साथ दो भटूरे खाते हैं, तो 500-600 कैलोरी अनजाने में ले लेते हैं। Pic Credit: Shutterstock
सिद्धार्थ बच्चों से लेकर बड़ों तक के इस फेवरेट पैकेज्ड फूड 'पहाड़ों वाली' मैगी को भी खाने से मना करते हैं। सिद्धार्थ का कहना है कि इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ मैदे से बने हुए होते हैं, जो पेट में जाकर आंतों से चिपक जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि भले ही तकनीकी रूप से, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको यह समझ आ गया होगा कि यह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, और इससे आपका पेट भरा नहीं रहता। Pic Credit: Shutterstock