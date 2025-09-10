तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर के 5 वेट लॉस टिप्स, दाल से पराठा तक कैसे बढ़ा सकता है वजन

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर के वेट लॉस टिप्स

साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली तमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं। तमन्ना मानती हैं कि अच्छी फिटनेस हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सही समय पर वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद उनकी लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हैं। हाल ही में उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ ने वेट लॉस के लिए 5 फूड्स से दूरी बनाने की सलाह दी है।