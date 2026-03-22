लैक्मे फैशन वीक में कमाल दिखा एक्ट्रेसेस का लहंगा लुक, खुशी की हंसी ने जीता दिल

लैक्मे फैशन वीक में खुशी कपूर

इस लुक में खुशी कपूर ने एक मल्टी-कलर लहंगा पहना है जिसमें एप्लिक वर्क और जरदोजी का बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। लहंगे में पेस्टल शेड्स के साथ-साथ डार्क ब्राउन, लैवेंडर, मिंट ग्रीन और गोल्ड जैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एथनिक के साथ मॉर्डन लुक भी दे रहे हैं। इसमें फूलों, पत्तियों के मोटिफ्स का सुंदर मिक्स है। अदाकारा के इस लुक में उन्होंने लहंगे से मैच करके स्वीवलेस ब्लाउज को कैरी किया है।