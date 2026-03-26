साड़ी में दिखना है चांद सा सुंदर तो देखें जन्नत जुबेर के लुक्स, खूब होगी तारीफ

पिंक प्लेन साड़ी

जन्नत ने इस लुक में पिंक रंग की एक प्लेन साड़ी पहनी है जिस पर पतला सिल्वर बॉर्डर लगा है। इस साड़ी के साथ उन्होंने प्लंजिंग नेकलाइन वाले ब्लाउज को कैरी किया है जो स्लीवलेस है। इस साड़ी के साथ हल्का मेकअप और चेन के साथ एक छोटे पेंडल को पहना है।