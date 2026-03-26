साड़ी में दिखना है चांद सा सुंदर तो देखें जन्नत जुबेर के लुक्स, खूब होगी तारीफ

जन्नत जुबेर एथनिक और मॉडर्न दोनों ही लुक्स को बेहद खूबसूरती से कैरी करती हैं। जन्नत अक्सर भारी कढ़ाई वाले अनारकली सूट, शरारा, साड़ी और पेस्टल शेड्स के लहंगों में नजर आती हैं। यहां उनके कुछ अमेजिंग साड़ी लुक्स हैं, जिनसे आप कुछ टिप्स ले सकती हैं।
जन्नत ने इस लुक में पिंक रंग की एक प्लेन साड़ी पहनी है जिस पर पतला सिल्वर बॉर्डर लगा है। इस साड़ी के साथ उन्होंने प्लंजिंग नेकलाइन वाले ब्लाउज को कैरी किया है जो स्लीवलेस है। इस साड़ी के साथ हल्का मेकअप और चेन के साथ एक छोटे पेंडल को पहना है।
हैवी सिल्क साड़ी में अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो जन्नत की तरह स्लीक बन और एक चोकर सेट को पहनें। हाथों में बहुत ज्यादा चूड़ी की जगह एक कंगम और हाथ में स्टेटमेंट रिंग लुक को खास बनाएगी।
पीले रंग की साड़ी में स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो इस तरह के लुक को कैरी करें। इसमें जन्नत ने पीले रंग की साड़ी के साथ सिल्वर जूलरी पहनी है और बालों को खुला रखा है।
हल्के रंग की साड़ी में लुक कैसे क्रिएट करें इसे लेकर कंफ्यूजन रहती है। जन्नत की तरह आप भी ऑफव्हाइट रंग की साड़ी को ब्राउन न्यूड लिपस्टिक, बोल्ड आईज और नो जूलरी लुक से पूरा करें।
हैवी ग्रीन साड़ी में खुले बालों के साथ जन्नत चांद सी खूबसूरत लग रही हैं। इस साड़ी के साथ उन्होंने हॉल्टर नेक ब्लाउज को पहना है। सिंपल मेकअप ने इस लुक को खास बनाया है।
साड़ी में क्लासी लुक पाने के लिए जन्नत के इस साड़ी लुक से टिप्स लें। इस लुक में उन्होंने सफेद साड़ी को पहना है जिसपर गोल्डन बॉर्डर लगा है। इस साड़ी के साथ उनका ग्लोसी मेकअप स्टोन वाली बिंदी कमाल की लग रही है।