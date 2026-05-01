मृणाल ठाकुर का ट्रेडिशनल साड़ी लुक, अपनाएं ये एलिगेंट स्टाइल टिप्स

मृणाल ठाकुर का स्टाइल

मृणाल ठाकुर का फैशन सेंस हमेशा सिंपल, एलिगेंट और क्लासी होता है। इस लुक में उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया है। उनका ये अवतार बताता है कि कम एक्सेसरीज और सही स्टाइलिंग से भी आप बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं। यह लुक खासतौर पर वेडिंग, फेस्टिव या ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज्यादा हैवी नहीं पहनना चाहतीं, तो मृणाल का ये लुक जरूर ट्राई करें।