आरामदायक कपड़े, शानदार लुक- सुरभि ज्योति जैसा हो मैटरनिटी फैशन!

कंफर्ट और स्टाइल

सुरभि ज्योति के मैटरनिटी लुक्स में सबसे ज्यादा ध्यान कंफर्ट पर दिया गया है। उन्होंने ढीले-ढाले और सॉफ्ट फैब्रिक वाले आउटफिट्स चुने हैं, जो पूरे दिन पहनने में आसान होते हैं। ऐसे कपड़े शरीर को टाइट नहीं करते और मूवमेंट में भी आराम देते हैं। कॉटन और लाइट फैब्रिक्स इस दौरान सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंसी में स्टाइल के साथ आराम चाहती हैं, तो इस तरह के आउटफिट्स को अपनी वॉर्डरोब में जरूर शामिल करें।