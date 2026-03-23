गर्मियों में डेली वियर के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 शॉर्ट कुर्ती डिजाइन, जींस या प्लाजो संग करें स्टाइल!

समर्स में स्टाइल करें शॉर्ट कुर्ती

गर्मियों में गर्ल्स ऐसे आउटफिट की तलाश में रहती हैं, जो सिर्फ देखने में ही स्टाइलिश ना लगें बल्कि हल्के-फुल्के और आरामदायक भी हों। ऐसे में शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर सामने आती है। ये देखने में इतनी ट्रेंडी लगती है और इसे स्टाइल करने के भी कई ऑप्शन होते हैं। जींस, प्लाजो, स्कर्ट या सलवार; लगभग हर बॉटम के साथ आप इन्हें पेयर कर सकती हैं। डेली वियर के लिए, अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं तो इन्हें स्टाइल करना बेस्ट रहेगा। तो चलिए फटाफट से कुछ ट्रेंडी ऑप्शन देख लेते हैं। (All Images Credit- Pinterest)