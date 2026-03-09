मटके का पानी होगा एकदम ठंडा और साफ, बस पहली बार ऐसे करें तैयार!

पहली बार मटका इस्तेमाल करने से पहले अपनाएं ये टिप्स

तापमान में गर्मी बढ़ते ही लोग खुद को कूल रखने और प्यास बुझाने के लिए फ्रिज में ठंडा पानी रखने लगते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी प्यास तो बुझा देता है लेकिन सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का कारण भी बनने लगता है। जिससे बचने के लिए लोग मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। एक नया कोरा घड़ा सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं होता, बल्कि प्रकृति का अपना एक तरह का 'फ्रीज' है जो पानी को न केवल ठंडा करता है, बल्कि उसे कई जरूरी खनिजों से भी भर देता है। अगर इस साल आप भी गर्मियों में फ्रिज की जगह मटके का पानी पीने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले उसे सीजन करने का सही तरीका भी जान लें। अच्छी तरह सीजन किया हुआ मटका ही पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और मीठा बनाता है।