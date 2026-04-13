Blouse Sleeves: ब्लाउज सिलवाने से पहले जरूर देखें स्लीव्स के ये 40+ धांसू डिजाइन, बदल जाएगा पूरा लुक!

ब्लाउज की स्लीव्स के फैंसी डिजाइन

गर्मियों में साड़ी पहनना हमेशा की तरह एलिगेंट तो लगता है, लेकिन उतना ही जरूरी होता है कि आपका ब्लाउज भी कंफर्टेबल हो। खासतौर से ब्लाउज की स्लीव्स का आरामदायक होना बेहद जरूरी होता है। चूंकि आजकल स्टेटमेंट स्लीव्स का जमाना है, इसलिए महिलाएं ब्लाउज की बाजू अलग-अलग स्टाइल में सिलवा रही हैं। पर कुछ डिजाइन इतने टाइट और बोरिंग होते हैं, जो कंफर्टेबल भी नहीं रहते और देखने में भी खराब लगते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए ढेर सारे ब्लाउज स्लीव्स के आइडियाज ले कर आए हैं, जो समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें से ऑकेजन के हिसाब से आप कोई भी पैटर्न स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram, Pinterest)