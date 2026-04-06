सूट की बाजू के ये 7 डिजाइन देख पड़ोसन भी पूछेगी- 'कहां से सिलवाया?' सेव कर लें फोटो

सूट की स्लीव्स के फैंसी डिजाइन देखें

सूट को थोड़ा डिजाइनर टच देना हो तो सही स्लीव्स और नेकलाइन चूज करना जरूरी हो जाता है। खासतौर से डिजाइनर बाजू का ट्रेंड आजकल काफी ज्यादा वायरल है। महिलाएं सिंपल फैब्रिक ले कर सूट की स्लीव्स को ट्रेंडी तरीके से स्टिच करा रही हैं, जो बनने के बाद काफी ज्यादा फैंसी लगता है। एक तरह से देखें तो सिर्फ स्लीव्स को ही अगर आप स्टाइलिश तरीके से स्टिच करा लें, तो लुक काफी प्यारा आता है। यहां हमनें आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी पैटर्न चुन सकती हैं और अपने सूट को डिजाइनर लुक दे सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)