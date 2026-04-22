सूट सिलवाने से पहले देख लें बाजू के 7 फैंसी डिजाइन, आजकल खूब ट्रेंड में हैं ये पैटर्न !

सूट की स्लीव्स के फैंसी डिजाइन

गर्मियों में डेली वियर के लिए ज्यादातर महिलाएं सूट पहनना प्रिफर करती हैं क्योंकि सूट स्टाइलिश होने के साथ-साथ काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं। इन दिनों सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि आप कॉटन का फैब्रिक ले कर अपने हिसाब से आरामदायक सूट स्टिच करा लें। ये ज्यादा बेसिक ना लगे, इसके लिए आप स्टाइलिश सी स्लीव्स बनवा सकती हैं। गर्मियों के लिए तो काफी फैंसी डिजाइन हैं, जो आपके सिंपल सूट को डिजाइनर लुक देंगे और आपके कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखेंगे। आइए ऐसी ही कुछ लेटेस्ट डिजाइन देख लेते हैं। (All Images Credit- Pinterest)