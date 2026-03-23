गर्मियों में फ्लोरल प्रिंट कपड़ा ले कर सिलवाएं ये 8 फैंसी सूट, कंफर्ट के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक!

गर्मियों में फ्लोरल प्रिंट्स काफी ट्रेंड में रहते हैं क्योंकि ये देखने में फ्रेश, कलरफुल और बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप डेली वियर में ज्यादातर सूट पहनना ही पसंद करती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक ले कर सूट स्टिच करा सकती हैं। ये देखने में भी सुंदर लगेगा और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकती हैं। छोटी-छोटी डिटेलिंग और डिजाइन आपके ओवरऑल सूट को काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो चलिए कुछ लेटेस्ट डिजाइन देख लेते हैं, जिन्हें आप समर्स में स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
गर्मियों के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल शेड में फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक ले सकती हैं। ढीले फिट वाला कुर्ता और प्लाजो स्टिच करा लें। डिजाइनर टच एड करने के लिए आप नेट वाली लेस को स्लीव्स और नेकलाइन पर अटैच करा सकती हैं। ये कंफर्टेबल भी रहेगा और देखने में भी क्लासी लगेगा।
फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक का सलवार सूट भी काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक देगा। थोड़े क्लासी लुक के लिए आप चूड़ीदार स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं और बॉर्डर पर लेस भी अटैच करा सकती हैं। डेली वियर के लिए ये सबसे आरामदायक ऑप्शन होता है।
समर्स में अनारकली कुर्ता परफेक्ट रहता है। ऑफिस-कॉलेज जाती हैं तो प्रिंटेड कपड़ा ले कर ऐसा कुर्ता स्टिच करा लें। समर्स में टाइट पैंट की जगह प्लाजो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आजकल अनारकली के साथ प्लाजो काफी ट्रेंड में भी चल रहे हैं।
फ्लोरल प्रिंट वाला को-ऑर्ड एक ट्रेंडी ऑप्शन है। घर में पहनने के अलावा आप ऑफिस या कॉलेज में भी इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। कंफर्टेबल होने के साथ-साथ ये काफी स्टाइलिश भी लगते हैं।
सिंपल सूट सिलवाने की जगह ये ट्रेंडी स्लीव्स सिलवाएं। काफी स्टाइलिश लुक मिलेगा। इसके साथ आप ढीला प्लाजो या सलवार स्टिच करा सकती हैं। डेली वियर में ऐसे ही सूट बढ़िया रहते हैं, देखने में भी स्टाइलिश और आरामदायक।
समर्स के लिए हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस डिजाइन परफेक्ट रहते हैं। ऐसे में आप कुछ इस तरह की डिजाइनर फ्रिल स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। साथ में पैंट या प्लाजो सिलवा सकती हैं। ओवरऑल लुक काफी स्टाइलिश लगेगा।
सिंपल सूट की जगह थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन ट्राई करें। प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है तो इस तरह का हॉल्टर नेकलाइन वाला कुर्ता सेट एकदम परफेक्ट रहेगा। ये स्लीवलेस भी है, तो गर्मी भी नहीं लगेगी और लुक भी काफी स्टाइलिश लगेगा।
पाकिस्तानी फिट सूट काफी ट्रेंड में रहते हैं। ऐसे में आप फैब्रिक ले कर कुछ इस तरह का सूट स्टिच करा सकती हैं। साथ में सुंदर सी मैचिंग लेस भी ले सकती हैं, जिसे आप नेकलाइन, स्लीव्स या सूट के बॉर्डर पर अटैच करा सकती हैं।