गर्मी में स्टाइल और सुकून दोनों देंगे ये स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन, देखकर सिलवा लें

गर्मियों में साड़ियां क्लासी लुक देती हैं। लेकिन वहीं बोरिंग ब्लाउज आपके लुक को फीका बना सकते हैं। अगर आप ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो इस तरह के स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन को स्टिच करवा कर पहन लें। देख लें ये 8 क्लासी स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन... ( इमेज सोर्स-Pintrest)
ब्लाउज में रेशमी कढ़ाई या चिकनकारी वाली कढ़ाई बनी है और आप उसे हाइलाइट करवाना चाहती हैं तो चोली डिजाइन के स्लीवलेस ब्लाउज को बनवा लें।
स्लीवलेस ब्लाउज में कंफर्ट चाहिए तो नेकलाइन को शार्ट रखें। जैसे ये बोट नेक विद वी कट काफी एलिगेंट लुक क्रिएट करेगा। ऑफिस वियर के लिए ये ब्लाउज परफेक्ट हैं।
जिगजैग पैटर्न वाला कॉटन फैब्रिक का ब्लाउज आपकी कई साड़ियों के साथ परफेक्ट लुक देगा। इसमे जीरो नेकलाइन और साथ में स्लीवलेस डिजाइन स्टिच करवाएं।
ऑफिस वियर के लिए ब्लाउज सिलवाना चाह रही हैं तो ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। खादी फैब्रिक के साथ बटन की डिटेलिंग शानदार दिखेगी।
स्लीवलेस ब्लाउज की डिजाइन स्टिच करवाना चाह रही हैं तो इस तरह के बारीक लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच करवाने का तरीका देख लें। कैसे इसे कॉलर के साथ अट्रैक्टिव बनाया गया है।
व्हाइट कलर का चिकनकारी वाला ब्लाउज का ये डिजाइन स्लीवलेस होने पर स्टाइलिश दिखेगा और साथ में महारानी वाला लुक क्रिएट करेगा।
अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनने के मामले में थोड़ा झिझकती हैं तो इस तरह के चौड़े कंधे के साथ ब्लाउज को स्टिच करवाएं। ये कंफर्ट क्रिएट करेंगे और समर में अट्रैक्टिव दिखेंगे।