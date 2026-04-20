टेलर को दिखाकर बनवाएं ब्लाउज की बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन, गर्मियों में लगेंगी स्टाइलिश!

ब्लाउज की बाजू के लेटेस्ट डिजाइन

साड़ी का लुक ब्लाउज पीस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। इसलिए आजकल डिजाइनर ब्लाउज का ट्रेंड है, जहां ब्लाउज का फैब्रिक और नेकलाइन से ले कर स्लीव्स तक, काफी फैंसी तरीके से स्टिच कराए जाते हैं। अगर आप भी अपने ब्लाउज पीस को डिजाइनर लुक देने की सोच रही हैं, तो स्लीव्स के फैंसी डिजाइन सिलवा सकती हैं। गर्मियों के लिए ये डिजाइन परफेक्ट रहेंगे क्योंकि इनमें स्टाइलिश लुक के अलावा आपके कंफर्ट का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलिए फटाफट से इन्हें सेव कर लीजिए। ( Images Credit- @blousetrends)