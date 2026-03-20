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सिंपल बाजू नहीं! इस बार फैंसी पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज सिलवाएं, सेव कर लें 8 नए डिजाइन

अगर आपको विंटेज फैशन पसंद है तो पफ स्लीव्स ब्लाउज आपको अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करने चाहिए। इस क्लासिक पैटर्न की खासियत ये ही कि सिंपल से सिंपल लुक में ये जान डाल देता है। खासतौर से समर्स के लिए ऐसे पैटर्न काफी बढ़िया रहते हैं।

Anmol ChauhanMar 20, 2026 11:36 am IST
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लुक के लिए ट्राई करें पफ स्लीव्स ब्लाउज

एथनिक फैशन में इन दिनों पुराने ट्रेंड्स एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं और पफ स्लीव्स ब्लाउज इसका परफेक्ट उदाहरण हैं। अगर आपको विंटेज फैशन पसंद है तो पफ स्लीव्स ब्लाउज आपको अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करने चाहिए। इस क्लासिक पैटर्न की खासियत ये ही कि सिंपल से सिंपल लुक में ये जान डाल देता है। खासतौर से समर्स के लिए ऐसे पैटर्न काफी बढ़िया रहते हैं। तो चलिए पफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन के कुछ लेटेस्ट पैटर्न देख लेते हैं, जिनसे आप फैशन इंस्पिरेशन ले सकती हैं। (Credit- Instagram, pinterest)

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मैचिंग नेट फैब्रिक से बनवाएं स्लीव

फैंसी लुक के लिए आप अलग से अपने ब्लाउज की मैचिंग का नेट फैब्रिक ले सकती हैं और कुछ इस तरह से पफ स्लीव्स डिजाइन करा सकती हैं। ये डिजाइन उन साड़ियों के लिए बढ़िया है, जिन्हें आप खास मौकों पर पहनती हैं। बाकी बॉर्डर पर लेस लगवा लेंगी तो लुक और भी हेवी लगेगा।

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डेली वियर साड़ियों के लिए बेस्ट डिजाइन

डेली वियर साड़ियों के लिए ये कोई स्टाइलिश ऑप्शन देख रही हैं, तो ये वाला डिजाइन परफेक्ट रहेगा। इसकी बैक पर खूबसूरत कट वर्क है और बटन भी अटैच है जो काफी फैंसी लगेगा। ऐसे ऑप्शन आपकी सिंपल सी साड़ी में भी डिजाइनर टच एड करते हैं। (Credit - designerprettyblouses)

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डोरी लगवाकर बनवाएं पफ स्लीव्स

पफ स्लीव्स को सिंपल रखने के बजाए आप इस तरह से डोरी अटैच करा सकती हैं। ये देखने में बेहद ही प्यारा लगता है। डेली वियर से ले कर अपनी सिल्क की साड़ियों के साथ आप ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। एकदम परफेक्ट विंटेज लुक मिलेगा। (Credit- Pinterest)

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बैक पर कराएं खूबसूरत कट वर्क

पफ स्लीव्स बनवा रही हैं तो ब्लाउज की बैक पर ये खूबसूरत सा कट वर्क पैटर्न बनवा सकती हैं। डेली वियर से ले कर स्पेशल साड़ियों के साथ ऐसे पैटर्न वाला ब्लाउज काफी फैंसी लगेगा। साथ में मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट बटन लगने से लुक और भी स्टाइलिश लगेगा। (Credit- designerprettyblouses)

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स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ पफ स्लीव्स

पफ स्लीव्स के साथ स्वीटहार्ट नेकलाइन बहुत ही फैंसी लगती है। ऐसे में अगर आप भी पफ स्लीव्स बनवा रही हैं, तो स्वीटहार्ट नेकलाइन स्टिच कराएं। किसी स्पेशल मौके के लिए ब्लाउज बनवा रही हैं तो बारीक सी लेस की पाइपिंग भी करा सकती हैं। (Credit- Pinterest)

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चौड़े बॉर्डर वाला डिजाइन बनवा सकती हैं

अगर आपकी साड़ी पर बॉर्डर का वर्क है तो पफ स्लीव्स पर भी आप इसे अटैच करा सकती हैं। खासतौर से बनारसी, सिल्क साड़ियों के साथ लंबे गोल्डन बॉर्डर वाला ब्लाउज काफी अच्छा लगता है। इससे पफ स्लीव्स और एन्हांस हो कर आती है। (Credit- amra_2707)

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स्ट्रैची स्लीव्स बनवाएं

सिंपल की जगह आप ये स्ट्रैची पफ स्लीव्स बनवा सकती हैं। समर्स के लिए ये काफी बढ़िया रहने वाली हैं। देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं और पहनने में भी काफी आरामदायक होती हैं। डेल वियर के आप ये ऑप्शन जरूर देख सकती हैं। (Credit- Pinterest)

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कॉटन के ब्लाउज जरूर रखें

गर्मियों में आपके पास कॉटन के ब्लाउज तो जरूर होने चाहिए। आप कुछ बेसिक कलर के फैब्रिक ले कर पफ स्लीव्स ब्लाउज स्टिच करा सकती हैं। इन्हें रोजमर्रा की साड़ियों के साथ आराम से स्टाइल किया जा सकता है। लुक भी अच्छा लगेगा और कंफर्ट भी बरकरार रहेगा ( Credit- Shobitam_Pinterest)

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