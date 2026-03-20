सिंपल बाजू नहीं! इस बार फैंसी पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज सिलवाएं, सेव कर लें 8 नए डिजाइन

लुक के लिए ट्राई करें पफ स्लीव्स ब्लाउज

एथनिक फैशन में इन दिनों पुराने ट्रेंड्स एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं और पफ स्लीव्स ब्लाउज इसका परफेक्ट उदाहरण हैं। अगर आपको विंटेज फैशन पसंद है तो पफ स्लीव्स ब्लाउज आपको अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करने चाहिए। इस क्लासिक पैटर्न की खासियत ये ही कि सिंपल से सिंपल लुक में ये जान डाल देता है। खासतौर से समर्स के लिए ऐसे पैटर्न काफी बढ़िया रहते हैं। तो चलिए पफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन के कुछ लेटेस्ट पैटर्न देख लेते हैं, जिनसे आप फैशन इंस्पिरेशन ले सकती हैं। (Credit- Instagram, pinterest)