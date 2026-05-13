गर्मियों में लू का खतरा बढ़ने पर जरूर खाएं ये 8 फूड्स, नहीं बिगड़ेगी तबीयत

गर्मियों में क्यों बढ़ता है लू का खतरा?

गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे ही आम भाषा में लू लगना कहा जाता है। लू लगने पर कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, उल्टी और तेज प्यास जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं, जो शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें गर्मियों में फायदेमंद मानी जाती हैं।