गर्मियों में लू का खतरा बढ़ने पर जरूर खाएं ये 8 फूड्स, नहीं बिगड़ेगी तबीयत

गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे ही आम भाषा में लू लगना कहा जाता है। लू लगने पर कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, उल्टी और तेज प्यास जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं, जो शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें गर्मियों में फायदेमंद मानी जाती हैं।
तरबूज गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है। इसे खाने से शरीर को ठंडक महसूस हो सकती है। तरबूज में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में इसे दिन के समय खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। यह शरीर में पानी की कमी को कम करने में मदद कर सकता है और लू से बचाव में भी सहायक माना जाता है।
खीरा शरीर को ठंडक देने वाली चीजों में शामिल माना जाता है। इसमें पानी और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मियों में खीरा खाने से शरीर फ्रेश महसूस कर सकता है। इसे सलाद या रायते के रूप में खाया जा सकता है। खीरा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ पेट को भी हल्का रखने में मदद कर सकता है। तेज गर्मी में यह शरीर को कूल रखने के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है।
गर्मियों में छाछ पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने और डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। छाछ में नमक, भुना जीरा और पुदीना मिलाकर पीने से स्वाद भी बढ़ जाता है। यह शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है। लू से बचने के लिए लोग लंबे समय से छाछ का सेवन करते आ रहे हैं।
नारियल पानी एक नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक माना जाता है। इसमें electrolytes पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं। गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलने से शरीर कमजोर महसूस कर सकता है। ऐसे में नारियल पानी पीने से शरीर को एनर्जी मिल सकती है। यह हल्का और पेट के लिए भी अच्छा माना जाता है। गर्मी के मौसम में इसे काफी लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं।
कई लोग गर्मियों में कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं। माना जाता है कि प्याज शरीर को गर्म हवाओं से बचाने में मदद कर सकता है। इसे सलाद के रूप में खाना अच्छा माना जाता है। गांवों में आज भी लोग लू से बचने के लिए प्याज साथ लेकर चलते हैं। हालांकि, इसे लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं, लेकिन गर्मियों में प्याज का सेवन काफी आम माना जाता है।
आम पन्ना गर्मियों का एक पारंपरिक ड्रिंक माना जाता है। इसे कच्चे आम से तैयार किया जाता है। इसमें नमक, जीरा और पुदीना मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आम पन्ना शरीर को ठंडक देने और गर्मी में राहत महसूस कराने में मदद कर सकता है। कई लोग इसे लू से बचने के लिए भी पीते हैं। यह गर्मियों में रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में काफी पसंद किया जाता है।
दही शरीर को ठंडक देने वाली चीजों में शामिल माना जाता है। इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो पेट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। गर्मियों में दही खाने से शरीर को ठंडक और फ्रेशनेस महसूस हो सकती है। इसे प्लेन, लस्सी या रायते के रूप में खाया जा सकता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने और डाइजेशन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। पुदीना डालकर खाने से और ज्यादा फायदे मिलते हैं।
बेल फल गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें पानी, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेल का शरबत गर्मी में शरीर को फ्रेश रखने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद कर सकता है। कई लोग लू से बचने के लिए गर्मियों में बेल का सेवन करते हैं। यह पेट को ठंडक देने और डाइजेशन को बेहतर रखने में भी सहायक माना जाता है। तेज गर्मी में बेल का शरबत पीने से शरीर को राहत महसूस हो सकती है।