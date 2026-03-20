वही घिसे-पिटे प्लाजो छोड़िए! गर्मियों में सूट के साथ ट्रेंडी लगेंगे ये 8 फैंसी बॉटम, देखें फोटोज

सूट के साथ सिलवाएं ये फैंसी बॉटम

एथनिक फैशन में आजकल बॉटम वियर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सिंपल प्लाजो और पैंट के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जो देखने में भी स्टाइलिश हैं और कंफर्टेबल भी। खासतौर से गर्मियों में तो एक अच्छा बॉटम वियर होना काफी मायने रखता है। ताकि मूव करने में ज्यादा दिक्कत ना हो और गर्मी भी ज्यादा न लगे। ऐसे में आप भी कुछ लेटेस्ट ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। स्टिचिंग कराने से ले कर रेडीमेड तक, ये बॉटम आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फटाफट समर्स के लिए ये ट्रेनी पैटर्न सेव कर लें। (All Images Credit- Pinterest)