2 मीटर कपड़े में बनवा लें शॉर्ट कुर्ती के ये 8 फैंसी डिजाइन, स्टाइलिश लुक में ढाएंगी कहर!

गर्मियों में स्टाइल करें शॉर्ट कुर्ती

गर्मियों के मौसम में ऐसे कपड़ों की तलाश रहती है, जिनमें स्टाइल के साथ-साथ कंफर्ट भी पूरा मिले। ऐसे में शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर उभरती हैं। खासतौर से कॉलेज या ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बीच ये काफी पॉपुलर ऑप्शन है। शॉर्ट कुर्ती की खासियत ये है कि इन्हें आप जींस, प्लाजो या स्कर्ट किसी के साथ भी आराम से पेयर कर सकती हैं। आजकल तो काफी फैशनेबल लुक वाली शॉर्ट कुर्ती आने लगी हैं, जो कंफर्ट के साथ-साथ आपके स्टाइल का भी पूरा ध्यान रखेंगी। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टिच भी करा सकती हैं और चाहें तो मार्केट से रेडीमेड भी ले सकती हैं। (Images credit- Pinterest)