डेली वियर का सूट सिलवा रहीं तो बाजू के ये 8 डिजाइन सेव कर लें, काफी फैंसी लुक आएगा!

डेली वियर में ज्यादातर इंडियन विमेन सूट पहनना प्रिफर करती हैं। खासकर गर्मियों में तो सूट से कंफर्टेबल और स्टाइलिश दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। ऑफिस जाती हैं, तो फॉर्मल लुक के लिए भी सूट परफेक्ट रहते हैं। साथ ही घर पर डेली वियर में पहनने के लिए भी, इनसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं। अगर आप भी सूट सिलवाती हैं, तो ये स्लीव्स के डिजाइन आपको सेव कर लेने चाहिए। स्लीव्स स्टाइलिश होंगी तो सूट का ओवरऑल लुक काफी ज्यादा फैंसी और स्टाइलिश लगेगा। (All Images Credit- Pinterest)
सिंपल स्लीव्स को थोड़ा डिजाइनर और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप कुछ इस तरह से नेट का फैब्रिक अटैच करा सकती हैं। स्लीव्स के अलावा नेकलाइन पर भी नेट का काम काफी अच्छा लगता है। ऐसी स्लीव्स सिंपल सूट को थोड़ा हेवी लुक देने के लिए परफेक्ट रहती हैं।
ये सेमी पफ स्लीव्स काफी ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। इन्हें आप अपने डेली वियर कॉटन सूटों के साथ स्टिच करा सकती हैं, पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। इनमें ऊपर की तरफ हल्की प्लीट्स होती हैं, जिससे पफ लुक आता है। ये सिर्फ फैंसी ही नहीं लगती, बल्कि कंफर्टेबल भी काफी होती हैं।
आप चाहें तो फुल चूड़ीदार स्लीव्स भी बनवा सकती हैं। सूट काफी ज्यादा क्लासी और अट्रैक्टिव लगेगा। ये स्लीव्स काफी कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि इनकी फिटिंग ज्यादा टाइट नहीं होगी है। गर्मियों में तो ऐसे कॉटन के सूट आपके वॉर्डरोब में होने ही चाहिए।
ये भी पफ स्लीव्स का ही एक सुंदर वेरिएशन है। ये स्लीव्स बहुत ज्यादा क्लासी लगती हैं। खासकर कॉटन के सूटों के साथ आप इन्हें जरूर बनाकर देखें। काफी ढीली भी होती हैं इसलिए पहनने में कंफर्ट बना रहता है। आप इनमें लेस भी अटैच करा सकती हैं, बहुत प्यारा लुक आएगा।
आजकल सूट में कफ स्लीव्स का ट्रेंड चल रहा है। ये काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। कफ की लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकती हैं। बाकी सिंपल ए लाइन कुर्ता हो या अनारकली, ये स्लीव्स हर किसी में एलिगेंट लगेंगी।
गर्मियों के लिए ये फ्रिल्ड स्लीव्स एकदम परफेक्ट रहेंगी। देखने में भी काफी स्टाइलिश हैं और कंफर्टेबल भी। अगर आप पूरी तरह स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये वाली स्लीव्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। खासकर घर में पहनने के लिए तो आपको ऐसी बाजू ही सिलवानी चाहिए।
आजकल पाकिस्तानी सूटों का क्रेज तो आपको पता ही है। इनकी मेन हाइलाइट इनकी ढीली ढाली स्लीव्स होती हैं, जो काफी एलिगेंट लुक देती हैं। गर्मियों में तो इनका लूज फिट एकदम परफेक्ट रहेगा। ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए सूट स्टिच करा रही हैं, तो ये डिजाइन एक बार जरूर कंसीडर करें।
अगर आपको कुछ अलग हटकर ट्राई करना है तो इस बार बैलून स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। ये काफी ज्यादा फैंसी लगती हैं और कंफर्टेबल भी खूब रहती हैं। ऐसे डिजाइन आप डेली वियर में पहनने के लिए बनवा सकती हैं। सिंपल कपड़ा ले कर बहुत ही एलिगेंट सा सूट तैयार होगा।