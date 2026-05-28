सिर्फ गला नहीं, आजकल डिजाइनर बाजू का है ट्रेंड! ब्लाउज सिलवाने से पहले देखें ये 8 फैंसी डिजाइन

ब्लाउज की बाजू के फैंसी डिजाइन सेव कर लें

साड़ी कैसी भी हो, उसका लुक काफी हद तक ब्लाउज पीस पर डिपेंड करता है। आपका ब्लाउज अगर डिजाइनर है तो फिर सिंपल साड़ी भी काफी स्टाइलिश लगती है। खासकर अगर थोड़ी सी अटेंशन आप ब्लाउज की स्लीव्स पर दें, तो पूरा लुक चेंज हो सकता है। नेकलाइन के डिजाइन तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन स्लीव्स के पैटर्न खोजने में थोड़ी मुश्किल होती है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए हम यहां हम कुछ फैंसी स्लीव्स डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपके साड़ी लुक को स्टाइलिश बना देंगे। (All Images Credit- @blousetrends)