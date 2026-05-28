सिर्फ गला नहीं, आजकल डिजाइनर बाजू का है ट्रेंड! ब्लाउज सिलवाने से पहले देखें ये 8 फैंसी डिजाइन

साड़ी कैसी भी हो, उसका लुक काफी हद तक ब्लाउज पीस पर डिपेंड करता है। आपका ब्लाउज अगर डिजाइनर है तो फिर सिंपल साड़ी भी काफी स्टाइलिश लगती है। खासकर अगर थोड़ी सी अटेंशन आप ब्लाउज की स्लीव्स पर दें, तो पूरा लुक चेंज हो सकता है। नेकलाइन के डिजाइन तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन स्लीव्स के पैटर्न खोजने में थोड़ी मुश्किल होती है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए हम यहां हम कुछ फैंसी स्लीव्स डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपके साड़ी लुक को स्टाइलिश बना देंगे। (All Images Credit- @blousetrends)
ये सेमी पफ स्लीव्स काफी डिजाइनर लुक देती हैं। आप मैचिंग नेट या शिफॉन फैब्रिक ले सकती हैं, इससे पफ काफी परफेक्ट बनता है। थोड़ा हेवी लुक देना है तो ब्लाउज से मैचिंग लेस या पैच वर्क करा सकती हैं। ये डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगता है।
स्लीव्स पर आप कुछ इस तरह का कट वर्क करा सकती हैं। बहुत ही फैंसी डिजाइन है। कहीं आने जाने के लिए साड़ी तैयार करा रही हैं, तो ऐसी स्लीव्स वाला ब्लाउज एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें भी आप डिजाइनर लेस और बीड्स लगवा सकती हैं, लुक थोड़ा हेवी हो जाता है।
आजकल बो का ट्रेंड काफी है। अपने ब्लाउज पीस को क्यूट और स्टाइलिश लुक देने के लिए आप कुछ इस तरह से बो वाला डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। टीयर ड्रॉप कट वर्क के साथ ये और भी ज्यादा फैंसी लुक देगा। साथ में आप मैचिंग या पर्ल लेस भी अटैक करा सकती हैं।
शोल्डर पर से कट वर्क वाली ये डिजाइनर स्लीव्स काफी स्टाइलिश लुक देती हैं। डेली वियर की कॉटन साड़ी को फैंसी लुक देना है तो ये एक परफेक्ट डिजाइन है। ऑफिस वगैरह जाती है तो भी इस तरह के डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और फॉर्मल लुक देते हैं।
आप कुछ इस तरह से डोरी लगवाकर भी फैंसी सी स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। ये डोरी डिजाइन डेली वियर से ले कर किसी स्पेशल ओकेजन वाली साड़ी के साथ परफेक्ट लगेगा। समर्स के लिए भी ऐसी स्लीव्स काफी कंफर्टेबल रहती हैं।
अपने साड़ी लुक को थोड़ा रॉयल और एलिगेंट टच देना चाहती हैं तो ये बैलून स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। ब्लाउज की मैचिंग का नेट या शिफॉन फैब्रिक ले कर ये स्लीव्स बनवाएं और भी डिजाइनर लुक आएगा। इसके साथ थोड़े चौड़े बॉर्डर वाली लेस लगवाएं, स्लीव्स हेवी और रॉयल लगेंगी।
समर्स के लिए अगर आप हाफ स्लीव्स में कोई फैंसी डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। बटन लगवाकर बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। डेली वियर के लिए खासतौर से ऐसे डिजाइनर परफेक्ट रहते हैं। इनमें कंफर्ट भी बरकरार रहता है और ये देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं।
थोड़ी हेवी डिजाइनर सी लेस ले कर आप पफ स्लीव्स बनवा सकती हैं। कोई हेवी साड़ी तैयार कर रही हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट स्लीव्स डिजाइन रहेगा। साथ में आप छोटी-छोटी लटकन और मोती लगवा सकती हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। गर्मियों में ये पहनने में भी कंफर्टेबल रहेंगी।