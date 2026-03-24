गर्मियों में सिंपल सूट की जगह पहनें स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट, यहां देखें 8 फैंसी डिजाइन

गर्मियों का मौसम आते ही हर किसी की पसंद बन जाते हैं, हल्के-आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े। ऐसे में कॉटन के को-ऑर्ड सेट्स एकदम परफेक्ट रहते हैं। ये देखने में बेहद स्टाइलिश भी लगते हैं और पहनने में काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, कैजुअल आउटिंग या डे-टू-डे वियर, कॉटन को-ऑर्ड सेट्स हर मौके के लिए एक आसान और फैशनेबल चॉइस बनते जा रहे हैं। यहां हम समर सीजन के लिए ऐसे ही कुछ लेटेस्ट और खूबसूरत कॉटन को-ऑर्ड सेट्स के डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
सिंपल सॉलिड फैब्रिक ले कर आप समर्स के लिए ऐसा को-ऑर्ड सेट स्टिच करा सकती हैं। स्टाइलिश वी नेकलाइन और बैलून स्लीव्स सिंपल सेट को भी काफी ट्रेंडी लुक देंगी। साथ में प्लाजो पैंट्स बनवा सकती हैं, काफी फॉर्मल लुक मिलेगा।
कॉटन का सुंदर सा प्रिंटेड फैब्रिक ले कर आप कुछ इस तरह का को-ऑर्ड सेट भी बनवा सकती हैं। ऐसी सॉफ्ट पेस्टल शेड्स समर्स के लिए परफेक्ट रहती हैं। साथ में नेकलाइन और स्लीव्स पर लेस अटैच करा सकती हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलेगा।
शर्ट स्टाइल में भी को ऑर्ड सेट काफी ट्रेंडी लगते हैं। समर्स में ऑफिस या कॉलेज के लिए ये परफेक्ट आउटफिट चॉइस हो सकते हैं। ढीली प्लाजो पैंट्स के साथ लूज फिट शर्ट स्टाइल करें, कंफर्ट के साथ-साथ स्टाइल में भी कोई कमी नहीं आएगी।
एक फ्लोरल प्रिंट कॉटन फैब्रिक ले कर आप अफगानी सलवार और कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। ये को-ऑर्ड कुर्ता सेट समर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है और काफी कंफर्टेबल भी रहता है।
सिंपल फैब्रिक लें या प्रिंटेड, कुर्ता सेट पर कुछ इस तरह से स्कैलप पैटर्न बनवा लेंगी तो काफी ट्रेंडी लुक मिलेगा। कुर्ते की नेकलाइन, बॉटम, स्लीव्स और बॉर्डर पर आप ये फैंसी कट वर्क करा सकती हैं, बहुत ही ट्रेंडी लगता है।
पाकिस्तानी फिट काफी ट्रेंड में रहते हैं। इनका ढीला फिट समर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। देखने में ट्रेंडी और बेहद ही आरामदायक भी। ऐसे में आप भी कुछ इस तरह से पाकिस्तानी को ऑर्ड सेट स्टिच करा सकती हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलेगा।
अगर आप कुर्ता सेट पसंद करती हैं, तो कुछ इस तरह का ट्रेंडी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इस को-ऑर्ड कुर्ता सेट का मेन अट्रैक्शन इसकी स्लीव्स हैं, जो काफी ज्यादा फैंसी लुक देती हैं। आप समर्स में इसे जरूर ट्राई कर के देख सकती हैं।
जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लाजो या पैंट्स ही स्टिच कराएं। डेली वियर के लिए आप कुछ इस तरह की सलवार भी बनवा सकती हैं। ये ज्यादा घेरदार सलवार नहीं है, डेली वियर के लिए परफेक्ट है। काफी कंफर्टेबल भी रहती है और देखने में भी स्टाइलिश लगती है।