Summer 2026: गर्मियों में सिलवाएं कॉटन के ये ब्लाउज डिजाइन, स्टाइल के साथ मिलेगा कंफर्ट!

गर्मियों में ऐसे कपड़े पसंद आते हैं जो बिल्कुल हल्के-फुल्के और आरामदायक हों। ऐसे में जो महिलाएं डेली बेसिस पर साड़ी पहनती हैं, उनके लिए सही ब्लाउज डिजाइन काफी मायने रखता है। फैब्रिक आप हल्का चुन सकती हैं, लेकिन साथ में नेकलाइन और स्लीव्स का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जो कंफर्ट का पूरा-पूरा ध्यान रखे। एक चीज और भी जरूरी है वो है स्टाइलिश दिखना। तो चलिए आज समर स्पेशल ब्लाउज डिजाइन देखते हैं, जो आपके डेली वियर के लिए परफेक्ट रहेंगे और आपके कंफर्ट और स्टाइल का भी पूरा ध्यान रखेंगे। (All Images Credit- Instagram)
आजकल मसाबा गुप्ता का ये सिग्नेचर ब्लाउज डिजाइन काफी ट्रेंड में बना हुआ है। इसमें गले पर बंधी हुई डोरी बहुत स्टाइलिश लगती है। कह सकते हैं कि अगर आपको ट्रेडिशनल साड़ी में थोड़ा सा ग्लेमर का टच एड करना है, तो ये ब्लाउज परफेक्ट रहेगा। अपनी कॉटन के साड़ियों के साथ आप इस बार ये ट्रेंडी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। (Credit- @athmika_sumithran)
सिंपल ब्लाउज को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप नेकलाइन पर इस तरह से मैचिंग नेट भी अटैच करा सकती हैं। सॉफ्ट नेट का इस्तेमाल करेंगी तो ये पहनने में भी काफी कंफर्टेबल रहेगा। समर्स में कोई फैंसी लेकिन कंफर्टेबल डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये वाला बेस्ट रहेगा। (Credit- blouse_woman)
आजकल सूट से ले कर ब्लाउज तक में स्कैलप पैटर्न काफी ट्रेंड कर रहा है। आप भी चाहें तो ब्लाउज की नेकलाइन को सिंपल रखने के बजाए ये पैटर्न करवा सकती हैं। गर्मियों में स्लीवलेस ब्लाउज बढ़िया रहते हैं लेकिन अगर आपको स्लीव्स बनवानी हैं, तो उनके बॉर्डर पर भी आप स्कैलप पैटर्न बनवा सकती हैं। (Credit- @theblousess)
अब बैकलेस ब्लाउज तो हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। डेली वियर हो या कोई खास ओकेजन ये स्टाइलिश लुक देते हैं। खैर, बैकलेस में भी आप ये ट्रेंडी ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। रिबन और डोरी वाला ये पैटर्न बहुत ही मॉडर्न लुक देगा और इस समर्स काफी ट्रेंड में भी रहने वाला है। इसमें फ्रंट के लिए आप स्वीटहार्ट नेकलाइन ट्राई कर सकती हैं। (Credit- blouse_woman)
समर्स में कॉटन के ब्लाउज डिजाइन पर आप ये टीयर ड्रॉप डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। स्लीव्स ब्लाउज के साथ ये काफी स्टाइलिश लगेगा। बैकलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं होतीं तो ये वाला पैटर्न आपको वही स्टाइलिश लुक देगा। (Credit- @theblousess)
अब स्कैलप पैटर्न ट्रेंड में है ही तो आप ये वाला डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें स्क्वेयर शेप नेकलाइन को सिंपल रखने के बजाए स्कैलप पैटर्न बनाया गया है, जो काफी ट्रेंडी लगेगा। ब्लाउज का कपड़ा सिंपल है या प्रिंटेड है, तो इस तरह के पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। (Credit- @theblousess)
अगर आप बैकलेस ब्लाउज की दीवानी हैं तो आपकी सिंपल साड़ियों के साथ ये डिजाइन भी काफी स्टाइलिश लगेगा। ये प्रॉपर बैकलेस ब्लाउज है, जो काफी ट्रेंड में भी है। इन समर्स के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। (Credit- @blouse_woman)
ब्लाउज की बैक पर आप ये स्टाइलिश नेकलाइन पैटर्न बनवा सकती हैं। कॉटन के ब्लाउज के साथ ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। डेली वियर के लिए सिंपल लेकिन स्टाइलिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। (Credit- @blouse_woman)