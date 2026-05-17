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Sui Dhaga Earrings: 2 ग्राम सोने में बनवाएं स्टाइलिश सुई-धागा ईयरिंग्स, सूट हो या साड़ी हर लुक पर जचेंगे

आजकल मार्केट में एक से बढ़कर एक सुंदर ईयरिंग्स आने लगे हैं। इन दिनों सुई धागा वाले ईयरिंग्स का ट्रेंड भी खूब चल रहा है। अगर आप कम बजट में ईयरिंग्स लेना चाहती हैं, तो सुई धागा के ये डिजाइन बनवा सकती हैं।

Deepali SrivastavaMay 17, 2026 04:29 pm IST
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सुई-धागा के लेटेस्ट डिजाइन

आजकल ईयरिंग्स की कई लेटेस्ट डिजाइन्स ट्रेंड में हैं, लेकिन महिलाओं के बीच सुई-धागा ईयरिंग्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये ईयरिंग्स हल्के वजन, स्टाइलिश डिजाइन और लंबे एलिगेंट लुक की वजह से काफी पसंद किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हें आप सूट, साड़ी, कुर्ती या वेस्टर्न आउटफिट हर लुक के साथ आसानी से कैरी कर सकती हैं। अगर आप कम बजट में ट्रेंडी और क्लासी ज्वेलरी बनवाना चाहती हैं, तो 2 ग्राम सोने के सुई-धागा ईयरिंग्स डिजाइन्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें आपको सिंपल, फ्लोरल, जुमका और मॉडर्न चेन स्टाइल जैसे कई खूबसूरत पैटर्न मिल जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी 2 ग्राम गोल्ड में लेटेस्ट सुई-धागा ईयरिंग्स बनवाने का सोच रही हैं, तो यहां देखें कुछ ट्रेंडी और स्टाइलिश डिजाइन्स।

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फ्लोरल सुई-धागा ईयरिंग्स

फ्लोरल लुक में सुई धागा के डिजाइन ले सकती हैं। इसमें तीन लेयर में धागा होगा और ऊपर फूल वाली डिजाइन कानों के पास रहेगी।

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स्लीक-डायमंड सुई धागा

सुई धागा गोल्ड और डायमंड के साथ बनवाना चाहती हैं, तो ये पैटर्न अच्छा रहेगा। ऊपर फ्लोरल-डायमंड पैटर्न के साथ नीचे स्लीक धागा आपको स्टाइलिश लुक देगा।

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लेयर्ड झुमकी सुई धागा

लेयर्ड स्टाइल वाला सुई धागा डिजाइन भी कानों की शोभा बढ़ाएगा। इस तरह का सुई धागा थोड़ा हैवी लुक देगा और कम बजट में बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें 1-2 लेयर ही लगवाएं।

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झुमकी सुई धागा

स्लीक और झुमकी लुक वाला सुई धागा भी आप बनवा सकती हैं। इस तरह का सुई धागा थोड़ा स्टाइलिश और हैवी दिखता है।

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बूंदा डिजाइन

चेन-बूंदा स्टाइल वाला सुई धागा भी आप कम बजट में बनवा सकते हैं। ये डिजाइन भी स्टाइलिश और ट्रेंडी है। इस तरह का सुई धागा कानों पर सुंदर लगेगा।

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हार्ट डिजाइन

हार्ट डिजाइन वाला सुई धागा भी आप कम बजट में बनवा सकती हैं। इस तरह का डिजाइन भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देगा। इस तरह का सुई धागा आप डेली वियर के लिए पहन सकती हैं।

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रो सुई धागा डिजाइन

सिल्वर-गोल्ड रो पैटर्न वाला सुई धागा भी आप ले सकती हैं। इस तरह का सुई धागा ट्रेंडी और क्लासी लुक देगा। आप कम बजट में ऐसे डिजाइन लें। आप अपने हिसाब से इसमें रो कम या ज्यादा करवा सकती हैं।

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