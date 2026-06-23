पतली चेन वाले मंगलसूत्र का है जमाना! 2-4 ग्राम गोल्ड में आप भी बनवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन

डेली वियर के लिए परफेक्ट मिनिमल मंगलसूत्र

मॉडर्न विमेन ट्रेडीशन के साथ-साथ स्टाइल को बैलेंस करना बखूबी जानती हैं। ये बात आप उनके ज्वैलरी कलेक्शन को देखकर साफ कह सकते हैं। आजकल की महिलाओं को लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन पसंद आते हैं, जिन्हें वो हर तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकें। सेम यही बात उनके मंगलसूत्र पर भी लागू होती है। वो आमतौर पर ऐसे मंगलसूत्र पसंद कर करती हैं, जिन्हें डेली वियर में आसानी से पहना जा सके और हर तरह के स्टाइल के स्टाइल पर ये सूट हो। ऐसे ही कुछ मिनिमल मंगलसूत्र डिजाइन का कलेक्शन हम यहां आपके लिए ले कर आए हैं। बेस्ट बात है कि ये मंगलसूत्र बजट में ही बन जाएंगे। (All Images credit- Pinterest)