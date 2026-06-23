पतली चेन वाले मंगलसूत्र का है जमाना! 2-4 ग्राम गोल्ड में आप भी बनवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन

मॉडर्न विमेन ट्रेडीशन के साथ-साथ स्टाइल को बैलेंस करना बखूबी जानती हैं। ये बात आप उनके ज्वैलरी कलेक्शन को देखकर साफ कह सकते हैं। आजकल की महिलाओं को लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन पसंद आते हैं, जिन्हें वो हर तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकें। सेम यही बात उनके मंगलसूत्र पर भी लागू होती है। वो आमतौर पर ऐसे मंगलसूत्र पसंद कर करती हैं, जिन्हें डेली वियर में आसानी से पहना जा सके और हर तरह के स्टाइल के स्टाइल पर ये सूट हो। ऐसे ही कुछ मिनिमल मंगलसूत्र डिजाइन का कलेक्शन हम यहां आपके लिए ले कर आए हैं। बेस्ट बात है कि ये मंगलसूत्र बजट में ही बन जाएंगे। (All Images credit- Pinterest)
कम बजट में ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक चाहती हैं तो इस तरह का मंगलसूत्र आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टोन वर्क वाला ये डिजाइन इतना सुंदर है कि इसे आप डेली वियर से ले कर किसी स्पेशल ओकेजन में भी स्टाइल कर सकती हैं। बेस्ट बात है कि हर तरह के आउटफिट के साथ ये सूट होगा।
ये हार्ट शेप वाला ब्यूटीफुल मंगलसूत्र लाइटवेट है और काफी फैंसी भी। मॉडर्न टच वाला मंगलसूत्र चाहती हैं तो इस तरह का डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी इस तरह का मंगलसूत्र काफी सुंदर लगता है।
स्टोन वर्क वाले मंगलसूत्र देखने में काफी एलिगेंट लगते हैं। थोड़ा सा हैवी लुक चाहती हैं तो इस तरह के पेंडेंट के साथ पतली चेन वाला मंगलसूत्र बनवा सकती हैं। गोल्ड चेन के साथ काले मोतियों का डिजाइन बहुत ज्यादा क्लासी लुक देगा, वहीं पेंडेंट से लुक काफी फैंसी लगेगा।
मंगलसूत्र में थोड़ा सा पर्सनल टच एड करना चाहती हैं, तो हसबैंड के नेम वाला ये डिजाइन चुन सकती हैं। स्टोन वर्क और गोल्ड वाला ये डिजाइन काफी यूनिक और अट्रैक्टिव है। ऐसे डिजाइन आजकल की ब्राइड्स को भी काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हर तरह के आउटफिट्स के साथ स्टाइलिश लगते हैं।
अगर आपको बिल्कुल ही मिनिमल मंगलसूत्र लेना है, जो स्टाइलिश भी लगे और वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट्स के साथ आराम से स्टाइल हो सके; तो ये वाला डिजाइन चुन सकती हैं। काफी अट्रैक्टिव है, खासकर इसका स्टोन पेंडेंट बेहद क्लासी लुक देता है।
साउथ इंडियन स्टाइल थाली मंगलसूत्र काफी सुंदर लगता है। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रेडिशनल आउटफिट्स ही पहनती हैं, तो इस तरह का मंगलसूत्र बनवा सकती हैं। पतली चेन में इसका गोल्ड पेंडेंट काफी सुंदर लगता है और बजट में भी बन जाता है।
बिल्कुल ट्रेडिशनल मंगलसूत्र डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसका लटकन वाला पेंडेंट बेहद सुंदर लगता है, साथ में काले मोती और गोल्ड बीड्स की चेन भी काफी क्लासी लगती है। अगर आप डेली वियर में ज्यादातर इंडियन आउटफिट्स पहनती हैं तो इस तरह का मंगलसूत्र आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
इस तरह का फ्लोरल पैटर्न वाला मंगलसूत्र भी आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा फैंसी लगता है। इसकी खासियत ही यही है कि ये इतना अट्रैक्टिव डिजाइन है कि आपको गले में कुछ और पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं जा रही हैं तो सिर्फ इसे गले में डाल लेंगी तो लुक बड़ा ही प्यारा आएगा।