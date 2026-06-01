डेली वियर में सुंदर लगेगी चांदी की चेन, कम बजट में बनवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन! देखें फोटोज

डेली वियर में लाइट वेट ज्वैलरी ही अच्छी लगती है। जिसे आप आराम से स्टाइल भी कर सकें और कंफर्टेबल भी हो। ऐसे में ज्यादातर गर्ल्स के पास चेन का कलेक्शन होता ही है। आप भी डेली वियर के लिए चांदी की चेन बनवा सकती हैं। एक तो ये बजट में भी बन जाती है और देखने में काफी एलिगेंट और क्लासी लगती है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो काफी लाइटवेट हैं और डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। (All Images Credit- Pinterest)
ये मिनिमल सी सिल्वर चेन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। इसका रोज पेंडेंट इतना क्लासी है, जिसे आप इंडियन और वेस्टर्न वियर दोनों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ऐसे चेन काफी कम बजट में भी बन जाएगी, जिसे आप आराम से डेली वियर कर सकती हैं।
हार्ट शेप ज्वैलरी काफी ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो इस तरह की चेन आपके लुक के साथ परफेक्ट सूट होगी। ये भी काफी लाइटवेट और क्लासी है। किसी स्पेशल को गिफ्ट करने के लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन है।
स्टोन जहां एड हो जाएं वहां ग्रेस अपने आप आ जाती है। ऐसे में एक ऐसी स्टोन पेंडेंट वाली सिल्वर चेन तो आपको ले ही लेनी चाहिए। डेली वियर के लिए इससे सुंदर ऑप्शन शायद ही कोई हो। हर तरह के आउटफिट में ये चार चांद लगा देगी।
थोड़े ट्रेंडी लुक के लिए आप बटरफ्लाई पेंडेंट वाली सिल्वर चेन भी ले सकती हैं। ये आपके ऑफिस वाले फॉर्मल वियर के साथ बहुत सुंदर लगेगी। इसे आप डेली वियर में तो पहन ही सकती हैं, साथ में अगर कहीं जा रही हैं तो ड्रेसेज के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।
डेली वियर के लिए आप बिना पेंडेंट वाली एक सिंपल सी सिल्वर की चेन भी बनवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा सुंदर लगती है। आपके गले में पड़ी रहेगी तो आप कोई भी आउटफिट पहन लें, ये सबके साथ अच्छी लगती है। ऐसी क्लासिक चेन आपके पास होनी भी चाहिए।
कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं जो सिंपल, लाइटवेट और क्लासिक हो तो इससे परफेक्ट क्या होगा भला। बॉल चेन ज्वैलरी आजकल वैसे भी काफी ट्रेंड में बनी हुई है। पायल से ले कर कमरबंद तक, इस स्टाइल में आपको हर ज्वैलरी मिल जाएगी। चेन तो इस डिजाइन में और भी क्लासी लगने वाली है।
अगर आप ऑफिस जाती हैं या अक्सर कहीं आना जाना लगा रहता है, तो ये नेकलेस टाइप की सिल्वर चेन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इसमें डायमंड का खूबसूरत वर्क है, जिससे और भी एलिगेंट लुक आता है। आप इसे वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट्स दोनों के साथ पेयर कर सकती हैं।
इस चेन का पेंडेंट इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि हर कोई नोटिस करने वाला है। कम बजट में एलिगेंट ज्वेलरी चाहिए तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई और नहीं। ये भी काफी लाइटवेट है, इसलिए डेली वियर में आप आराम से कैरी कर सकती हैं। हर तरह के आउटफिट के साथ एलिगेंट लगेगा।