सूट-सलवार के ये 8 फैंसी डिजाइन गर्मियों में कर रहे ट्रेंड, कपड़ा ले कर आप भी सिलवा लें!

गर्मियों में सिलवाएं कॉटन के सूट सेट

गर्मियों के मौसम में सूट-सलवार से परफेक्ट शायद ही कोई आउटफिट हो। तभी तो डेली वियर में ज्यादा इंडियन लेडीज इसी कॉम्बिनेशन को प्रिफर करती हैं। खासकर कॉटन का सूट सेट हो, तो फ्लोई सलवार और लाइट फैब्रिक पूरे लुक को और भी स्पेशल बना देता है। कंफर्ट के साथ साथ स्टाइल भी मेंटेन रहता है। ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तब तो आपको कॉटन फैब्रिक ले कर अलग से सूट स्टिच करा लेने चाहिए। कैसे सूट सिलवाने हैं, इसके लिए फैंसी आइडियाज यहां हमनें शेयर कर दिए हैं। आजकल की ट्रेंड में हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आप भी अपना समर सूट कलेक्शन तैयार कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)