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अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है, तो आम्रपाली दुबे के ये ब्लाउज डिजाइंस मिस ना करें!

Trendy Blouse Designs: अगर आप साड़ी के साथ कुछ नया और स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो आम्रपाली दुबे के ये खूबसूरत ब्लाउज लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इन्हें शादी, पार्टी और फेस्टिव सीजन में आसानी से ट्राई किया जा सकता है।

Shubhangi GuptaJun 02, 2026 04:27 pm IST
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आम्रपाली दुबे का फैशन है सबसे अलग

भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। खासकर उनके ब्लाउज डिजाइन हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। कभी वह सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आती हैं तो कभी ग्लैमरस डिजाइन कैरी करती हैं। अगर आप अपनी साड़ी को नया और स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो आम्रपाली के ये ब्लाउज डिजाइन आपके वार्डरोब के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं।

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पिंक फुल स्लीव ब्लाउज

आम्रपाली ने पिंक कलर का फुल स्लीव ब्लाउज पहना है, जो बेहद क्लासी दिख रहा है। इसकी सॉफ्ट नेकलाइन और फिटिंग पूरे लुक को आकर्षक बना रही है। हल्के एम्ब्रॉयडरी वर्क और नेट साड़ी के साथ यह डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। सगाई, रिसेप्शन या डे-फंक्शन के लिए यह डिजाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ डायमंड या स्टोन ज्वेलरी भी खूब जंचेगी।

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मिरर वर्क स्ट्रैपी ब्लाउज

आम्रपाली का मिरर वर्क स्ट्रैपी ब्लाउज काफी ट्रेंडी नजर आ रहा है। इसमें पतली स्ट्रैप्स और जियोमेट्रिक पैटर्न का खूबसूरत काम किया गया है। यह डिजाइन युवतियों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। हल्की साड़ी या ऑर्गेंजा साड़ी के साथ यह ब्लाउज शानदार दिख सकता है। शादी की कॉकटेल पार्टी या किसी खास इवेंट के लिए यह डिजाइन आसानी से ट्राई किया जा सकता है।

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व्हाइट कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज

अगर आपको मॉडर्न और यूनिक डिजाइन पसंद हैं, तो आम्रपाली का यह व्हाइट कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज जरूर पसंद आएगा। इसमें सीक्विन और नेट डिटेलिंग का खूबसूरत काम किया गया है। यह डिजाइन साड़ी को बिल्कुल नया और फैशनेबल लुक देता है। रिसेप्शन, कॉकटेल पार्टी या ग्लैमरस इवेंट में इसे पहना जा सकता है। मिनिमल एक्सेसरीज के साथ यह लुक और भी बेहतर दिखाई देता है।

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ब्लैक ऑफ-शोल्डर ब्लाउज

ब्लैक रंग कभी फैशन से बाहर नहीं होता और आम्रपाली का यह ऑफ-शोल्डर ब्लाउज इसका बेहतरीन उदाहरण है। ब्लाउज पर की गई बीड्स और एम्ब्रॉयडरी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो साड़ी में बोल्ड और स्टाइलिश लुक चाहती हैं। शाम की पार्टी, रिसेप्शन या फेस्टिव फंक्शन में यह डिजाइन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है।

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डीप बैक मिरर वर्क ब्लाउज

इस लुक में आम्रपाली ने डीप बैक डिजाइन वाला मिरर वर्क ब्लाउज पहना है। पीछे की लेस डिटेलिंग इसे और खास बना रही है। बैक डिजाइन पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है। यह ब्लाउज सिल्क, जॉर्जेट और नेट साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। शादी या त्योहार के दौरान यह डिजाइन आपके पूरे लुक को अलग पहचान दे सकता है।

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हैवी वर्क के साथ बेसिक ब्लाउज डिजाइन

आम्रपाली ने यहां पर्पल साड़ी के साथ हैवी वर्क वाला ब्लाउज पहना है जो बहुत ही एलिगेंट और फेमिनिन लुक दे रहा है। यह डिजाइन खासकर पार्टी वियर और रिसेप्शन साड़ियों के साथ शानदार लगता है। अगर आप ज्यादा हैवी डिजाइन पसंद करती हैं तो यह स्टाइल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसके साथ हल्की ज्वेलरी काफी अच्छी लगेगी।

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आम्रपाली के ब्लाउज डिजाइन क्यों हैं खास?

आम्रपाली दुबे के ब्लाउज डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। फुल स्लीव, स्ट्रैपी, ऑफ-शोल्डर, कॉर्सेट और डीप बैक जैसे अलग-अलग पैटर्न हर उम्र की महिलाओं को पसंद आ सकते हैं। आप अपने बॉडी टाइप, साड़ी और मौके के हिसाब से इन डिजाइनों को चुन सकती हैं। ये डिजाइन आपके पूरे एथनिक लुक को और भी स्टाइलिश बना सकते हैं।

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