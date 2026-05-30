दिव्यांका के ब्लाउज डिजाइंस देखकर आप भी कहेंगे- साड़ी का असली स्टार तो ब्लाउज है!

टीवी की पसंदीदा एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपने शानदार फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। साड़ी हो या वेस्टर्न आउटफिट, उनका हर लुक बेहद क्लासी और एलिगेंट नजर आता है। खास बात यह है कि उनके ब्लाउज डिजाइंस हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। कभी हाई नेक, कभी सीक्वेन वर्क तो कभी स्टाइलिश स्लीव्स, दिव्यांका हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं। अगर आप भी साड़ी के साथ नया और स्टाइलिश ब्लाउज पहनना चाहती हैं, तो उनके ये डिजाइन्स बेहतरीन इंस्पिरेशन दे सकते हैं।
ब्लू साड़ी के साथ पहना यह स्कैलप पैटर्न ब्लाउज काफी ट्रेंडी नजर आता है। ब्लाउज पर बना फिश स्केल जैसा डिजाइन इसे खास बनाता है। यह डिजाइन सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश बना सकता है। अगर आप ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहतीं लेकिन फिर भी फैशनेबल दिखना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे छोटे इयररिंग्स और क्लच के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
आजकल डीप बैक ब्लाउज काफी पसंद किए जा रहे हैं। दिव्यांका का यह डिजाइन भी बेहद आकर्षक नजर आता है। पीछे की तरफ सिंपल लेकिन स्टाइलिश कट इसे खास बनाता है। इस तरह के ब्लाउज को पार्टी वियर और फेस्टिव साड़ियों के साथ आसानी से कैरी किया जा सकता है। अगर आप अपने लुक में थोड़ा ग्लैमरस टच जोड़ना चाहती हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है।
नेवी ब्लू साड़ी के साथ पहना गया यह सीक्वेन और स्टोन वर्क ब्लाउज बेहद रॉयल लुक देता है। इसकी चमक और बारीक कारीगरी पूरे आउटफिट को खास बना देती है। शादी, सगाई या रिसेप्शन जैसे खास मौकों पर यह डिजाइन खूब जंचता है। अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो इस तरह का हैवी ब्लाउज उसे तुरंत स्टाइलिश और पार्टी रेडी बना सकता है।
येलो साड़ी के साथ ब्लैक कॉम्बो काफी डिफरेंट है। इसके साथ बोट नेक ब्लाउज भी कूल लग रही है। यह पैटर्न फॉर्मल वियर्स में भी ट्राई कर सकती हैं और हैवी साड़ी के साथ पार्टी वियर में भी। अगर आप ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहतीं लेकिन फिर भी फैशनेबल दिखना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आप पार्टी लुक चाहती हैं तो यह ब्लाउज डिजाइन एकदम परफेक्ट है। हल्के रंग की साड़ी के साथ ऐसा ब्लाउज बहुत खूबसूरत लगता है। इसके नैट पैटर्न डिजाइन को इल्यूजन नेक कहा जाता है। यह डिजाइन आपके लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाने के साथ-साथ काफी यूनिक भी दिखाता है। शादी, रिसेप्शन या कॉकटेल पार्टी के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
डिजाइनर व्हाइट साड़ी के साथ दिव्यांका का ये ब्लाउज पैटर्न बेहद खूबसूरत लग रहा है। वहीं, उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है। मिनिमल ज्वेलरी और मेकअप लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
दिव्यांका त्रिपाठी के ब्लाउज डिजाइंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें फैशन और आराम दोनों का संतुलन नजर आता है। उनके ज्यादातर डिजाइंस ऐसे होते हैं जिन्हें आम महिलाएं भी आसानी से कैरी कर सकती हैं। चाहे आपको सिंपल लुक पसंद हो या ग्लैमरस, उनके कलेक्शन में हर स्टाइल की इंस्पिरेशन मिल जाती है। इस वेडिंग और फेस्टिव सीजन में आप भी उनके इन खूबसूरत ब्लाउज डिजाइंस से अपने लिए नया लुक चुन सकती हैं।