दिव्यांका के ब्लाउज डिजाइंस देखकर आप भी कहेंगे- साड़ी का असली स्टार तो ब्लाउज है!

दिव्यांका त्रिपाठी का स्टाइल और ब्लाउज फैशन

टीवी की पसंदीदा एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपने शानदार फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। साड़ी हो या वेस्टर्न आउटफिट, उनका हर लुक बेहद क्लासी और एलिगेंट नजर आता है। खास बात यह है कि उनके ब्लाउज डिजाइंस हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। कभी हाई नेक, कभी सीक्वेन वर्क तो कभी स्टाइलिश स्लीव्स, दिव्यांका हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं। अगर आप भी साड़ी के साथ नया और स्टाइलिश ब्लाउज पहनना चाहती हैं, तो उनके ये डिजाइन्स बेहतरीन इंस्पिरेशन दे सकते हैं।