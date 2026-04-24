सिंपल साड़ी में भी दिखें स्टाइलिश, फॉलो करें अक्षरा सिंह के डिजाइनर ब्लाउज डिजाइंस

अक्षरा सिंह का स्टाइल स्टेटमेंट

अक्षरा सिंह का फैशन सेंस ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिक्स है। उनके ब्लाउज डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और हर मौके पर अलग लुक देते हैं। चाहे शादी हो, पार्टी हो या फेस्टिवल, उनका हर आउटफिट खास होता है। खास बात यह है कि उनके ब्लाउज डिजाइन सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश बना देते हैं। अगर आप अपने लुक में थोड़ा ग्लैमर जोड़ना चाहती हैं, तो अक्षरा के ब्लाउज डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना एक अच्छा ऑप्शन है।