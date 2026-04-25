साड़ी लुक में लगाएं ग्लैमर का तड़का, अनीता हसनंदानी से लें ट्रेंडी ब्लाउज आइडियाज

अनीता हसनंदानी का स्टाइल स्टेटमेंट

अनीता हसनंदानी का फैशन सेंस बहुत ही क्लासी और ट्रेंडी है। वह हमेशा ऐसे ब्लाउज डिजाइन चुनती हैं जो सिंपल साड़ी को भी खास बना देते हैं। उनके लुक में ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। चाहे पार्टी हो या फेस्टिवल, अनीता का हर अंदाज एकदम अलग और स्टाइलिश होता है। अगर आप अपने साड़ी लुक को अपग्रेड करना चाहती हैं, तो उनके ब्लाउज डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना एक अच्छा विकल्प है।