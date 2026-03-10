Hindustan Hindi News
बिना डाइटिंग के सूट में पतली कैसे दिखें? ये 7 फैशन ट्रिक्स बदल देंगी आपका लुक!

अब अगर हम आपसे कहें कि बिना डाइटिंग के भी सूट में पतली लग सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगी? जी नहीं, हम कोई मैजिक फार्मूला नहीं ले कर आए हैं बल्कि एक्सपर्ट की बताई कुछ स्टाइलिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप सूट में स्लिम दिखेंगी।

Anmol ChauhanMar 10, 2026 01:59 pm IST
1/8

इन स्टाइलिंग टिप्स से सूट में स्लिम दिखेंगी

सूट इंडियन महिलाओं के वॉर्डरोब का अहम हिस्सा है। डेली वियर से कर किसी खास ओकेजन में भी सूट को स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि वजन जरा ज्यादा हो तो सूट में और भी हाइलाइट होता है। ऐसे में कितना भी अच्छा सूट हो लुक उतना अच्छा नहीं आता। अब अगर हम आपसे कहें कि बिना डाइटिंग के भी सूट में पतली लग सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगी? जी नहीं, हम कोई मैजिक फार्मूला नहीं ले कर आए हैं बल्कि एक्सपर्ट की बताई कुछ स्टाइलिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप सूट में स्लिम दिखेंगी।

2/8

अपनी वेस्ट को डिफाइन करें

ऐसा कुर्ता चुनें जो आपकी वेस्ट को डिफाइन करे। स्ट्रेट और ढीले शेपलेस कुर्ता आपको ब्रॉड लुक देते हैं। इनकी जगह ए लाइन कुर्ता वियर करें। ये डेफिनेशन एड करते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिलता है।

3/8

कुर्ती की लेंथ मैटर करती है

इमेज कोच आरती अरोड़ा बताती हैं कि सूट की सही लेंथ भी काफी मायने रखती है। अगर आप मिड थाई लेंथ कुर्ता वियर करती हैं तो आपके हिप और भी ज्यादा वाइड लगते हैं। इसकी जगह या तो घुटनों से हल्की ऊपर लेंथ का कुर्ता चुनें या हल्की नीची लेंथ का।

4/8

बॉटम में ज्यादा वॉल्यूम अवॉइड करें

अगर आप थोड़ी चबी हैं तो बॉटम की वॉल्यूम ज्यादा ना रखें। जितनी ज्यादा फ्लेयर वाला बॉटम होगा उतना ही वाइड बॉटम लगेगा। उदाहरण के लिए घेरदार पटियाला सलवार और हेवी शरारा की जगह स्ट्रेट या सिगरेट पैंट सिलेक्ट करें। ऐसे नैरो बॉटम की वर्टिकल फॉल से ओवरऑल लुक भी स्लिम लगता है।

5/8

सूट में एड करें वर्टिकल एलिमेंट

सूट में वर्टिकल एलिमेंट करना भी स्लिम लुक पाने का बेस्ट तरीका है। एक्सपर्ट कहती हैं कि वर्टिकल लाइन, फ्रंट स्लिट, पाइपिंग, पैनलिंग जैसी कोई डिटेलिंग जो आपकी आंखों को ऊपर से नीचे की तरफ गाइड करती है, उसे चुनें। इससे आपको ऑटोमेटिकली स्लिम लुक मिलता है।

6/8

फिटिंग से ज्यादा जरूरी है फैब्रिक

इमेज कोच बताती हैं कि फिटिंग से ज्यादा सही फैब्रिक चुनना ज्यादा जरूरी है। स्टिफ यानी कड़क फैब्रिक आपको बल्की लुक देते हैं। वहीं इनकी जगह सॉफ्ट फ्लोइंग कॉटन, लिनन ब्लेंड्स और चंदेरी फैब्रिक बेहतर रहते हैं। इनका फॉल बॉडी को स्लिम इफेक्ट देता है।

7/8

सही नेकलाइन चुनना भी है जरूरी

सही नेकलाइन चुनकर भी आप अपने लुक को एन्हांस कर सकती हैं। वी शेप या हल्की कट वर्क वाली नेकलाइन आपकी नेक और अपर बॉडी को स्लिमिंग लुक देती हैं। वहीं बहुत हाई नेक या राउंड नेक बॉडी को थोड़ा भारी और छोटा दिखाते हैं।

8/8

ये कलर दिखाएंगे आपको स्लिम

सूट में आप कुछ खास कलर सिलेक्ट कर सकती हैं, जो आपको स्लिम लुक देंगे। आपको डार्क कलर सिलेक्ट करने चाहिए जैसे बरगंडी, मैरून, बॉटल ग्रीन, रानी पिंक, चॉकलेट ब्राउन, ब्लैक आदि। बहुत ज्यादा लाइट और शाइनी शेड्स अवॉइड करें, ये फैट को हाइलाइट करते हैं।

