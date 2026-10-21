करवा चौथ पर मेहंदी के साथ नेल भी सजाएं, नेल आर्ट की 7 डिजाइन दिखेगी सुंदर

सॉफ्ट ग्लैम नेल आर्ट

नेल पर ट्रेंडी और लंबे टाइम तक चलने वाले नेल आर्ट की डिजाइन खोज रही हैं तो ये सिंपल, सॉफ्ट, ग्लैमरस और अट्रैक्टिव दिखने वाले नेल आर्ट को करवाएं। वैसे इस तरह की डिजाइन आपको मार्केट में रेडीमेड मिलने स्टिक ऑन नेल्स में भी मिल जाएगी। जिसे आप लगाएं और पूजा खत्म होने के बाद निकाल दें। ( इमेज- nailoras_tudio/ Instagram)