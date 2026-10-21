करवा चौथ पर मेहंदी के साथ नेल भी सजाएं, नेल आर्ट की 7 डिजाइन दिखेगी सुंदर

करवा चौथ पर मेहंदी के साथ सिंपल सी नेलपेंट लगाकर हाथों को बोरिंग ना बनाएं। नये जमाने की हैं तो लुक को भी नया ही रखें। जैसे ये स्टनिंग नेल आर्ट डिजाइन, जो नाखूनों को खूबसूरत दिखाएंगे और हर फोटोग्राफ में सबका ध्यान खीचेंगे, यहां देखें 7 डिजाइन।
नाखूनों पर रेड कलर के साथ गोल्ड का कॉम्बिनेशन सिंपल बट ब्यूटीफुल लुक देता है। इस तरह के नेल आर्ट आसानी से घर में भी किये जा सकते हैं। (इमेज- nails_therapy/ instagram)
नेल पर ट्रेंडी और लंबे टाइम तक चलने वाले नेल आर्ट की डिजाइन खोज रही हैं तो ये सिंपल, सॉफ्ट, ग्लैमरस और अट्रैक्टिव दिखने वाले नेल आर्ट को करवाएं। वैसे इस तरह की डिजाइन आपको मार्केट में रेडीमेड मिलने स्टिक ऑन नेल्स में भी मिल जाएगी। जिसे आप लगाएं और पूजा खत्म होने के बाद निकाल दें। ( इमेज- nailoras_tudio/ Instagram)
करवा चौथ स्पेशल नेल आर्ट बनवानी है तो इस तरह के रेड एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन पर डिजाइन बनवाएं। ये ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज-Pintrest)
करवा चौथ पर पूजा-पाठ वाली फीलिंग चाहिए तो इस तरह के डिजाइन भी बनवा सकती हैं। वैसे इसे आप घर में भी ट्राई कर सकती हैं। मरून नेलपेट पर व्हाइट कलर से स्वास्तिक बनाएं या फिर छोटे-छोटे मिरर लगाएं, ये ब्यूटीफुल लुक देंगे। ( इमेज-Pintrest)
बजट की कमी है तो केवल एक नेल पर नेल आर्ट करवा लें, मेहंदी के साथ ये डिजाइन भी सुंदर दिखेगी। ( इमेज-Pintrest)
करवा चौथ के मौके पर हाथों पर भी लाल सिंदूर का रंग नजर आए तो इस तरह से एवरग्रीन मरून कलर के ऊपर गोल्ड एंड व्हाइट शेड से डिजाइन बनाएं। ये नेल डिजाइन घर में भी बनाई जा सकती है। ( इमेज-Pintrest)
मैट फिनिश नेल आर्ट ट्रेंडी लुक देगा। इसे आप गोल्ड एंड सिल्वर लाइनिंग के साथ सजाएं। हाथों को सुंदर बनाना है तो डिजाइन करवा चौथ पर अट्रैक्टिव दिखेगी। ( इमेज-Pintrest)