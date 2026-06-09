रातभर करवटें बदलते रहते हैं? अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आसान और असरदार उपाय

नींद नहीं आ रही? सिर्फ थकान नहीं, वजह कुछ और भी हो सकती है

पूरा दिन काम करने के बाद भी कई लोगों को रात में नींद नहीं आती। कुछ लोग घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो कुछ की नींद बार-बार टूट जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सिर्फ नींद की दवा या मेलाटोनिन को समाधान मान लेते हैं। लेकिन अच्छी नींद सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करती। आपका खानपान, तनाव, दिनभर की आदतें और सोने से पहले की दिनचर्या भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ छोटे बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।