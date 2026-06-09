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रातभर करवटें बदलते रहते हैं? अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आसान और असरदार उपाय

Foods for Better Sleep: अगर रात को जल्दी नींद नहीं आती या बार-बार नींद खुल जाती है, तो कुछ आसान खानपान और सोने से पहले की आदतें आपकी मदद कर सकती हैं। जानिए अच्छी और सुकूनभरी नींद के लिए क्या करें।

Shubhangi GuptaJun 09, 2026 11:23 pm IST
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नींद नहीं आ रही? सिर्फ थकान नहीं, वजह कुछ और भी हो सकती है

पूरा दिन काम करने के बाद भी कई लोगों को रात में नींद नहीं आती। कुछ लोग घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो कुछ की नींद बार-बार टूट जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सिर्फ नींद की दवा या मेलाटोनिन को समाधान मान लेते हैं। लेकिन अच्छी नींद सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करती। आपका खानपान, तनाव, दिनभर की आदतें और सोने से पहले की दिनचर्या भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ छोटे बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

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सोने से 1-2 घंटे पहले खाएं बादाम या पिस्ता

अगर रात को नींद आने में परेशानी होती है, तो सोने से एक या दो घंटे पहले थोड़ी मात्रा में बादाम या पिस्ता खा सकते हैं। इनमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को आराम महसूस कराने में मदद करते हैं। बादाम में मैग्नीशियम भी होता है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करने में सहायक माना जाता है। ध्यान रखें कि इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं। बहुत ज्यादा खाने से पेट भारी महसूस हो सकता है और नींद पर उल्टा असर पड़ सकता है।

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कद्दू के बीज भी हो सकते हैं फायदेमंद

सोने से पहले एक बड़ा चम्मच कद्दू के बीज खाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इनमें मैग्नीशियम और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को शांत महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। कई लोग इन्हें शाम के हल्के नाश्ते के रूप में भी खाते हैं। इन्हें सीधे खाया जा सकता है या सलाद में मिलाकर भी लिया जा सकता है।

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सोने से 30 मिनट पहले पिएं यह खास चाय

रात को सोने से करीब आधा घंटा पहले एक कप कैमोमाइल चाय में एक चुटकी जायफल मिलाकर पी सकते हैं। यह शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद कर सकती है। दिनभर की भागदौड़ के बाद यह एक सुकूनभरा रूटीन बन सकता है। हालांकि, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

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रात के खाने से कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह ना हटाएं

आजकल वजन घटाने के लिए कई लोग रात में रोटी या चावल खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं। लेकिन संतुलित मात्रा में स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट लेना नींद के लिए फायदेमंद हो सकता है। रोटी, चावल या ओट्स जैसी चीजें शरीर को आराम महसूस कराने में मदद कर सकती हैं। ध्यान रखें कि खाना संतुलित हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो। हल्का लेकिन पौष्टिक रात का भोजन बेहतर नींद के लिए अच्छा माना जाता है।

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यह छोटी चीज भी नींद की गुणवत्ता सुधार सकती है

कुछ लोग सोने से पहले एक बड़ा चम्मच सादा जिलेटिन लेना पसंद करते हैं। इसमें ग्लाइसिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिस पर नींद की गुणवत्ता को लेकर कई अध्ययन किए गए हैं। माना जाता है कि यह रात में बार-बार जागने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह फायदेमंद विकल्प हो सकता है।

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सिर्फ खाना नहीं, ये आदतें भी हैं जरूरी

अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं या सोने का समय रोज बदलता रहता है, तो नींद प्रभावित हो सकती है। सोने से पहले तेज रोशनी से दूरी बनाएं और रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। इसके अलावा दिनभर थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। अच्छी नींद पाने के लिए शरीर और दिमाग दोनों को आराम देना जरूरी होता है।

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अच्छी नींद के लिए अपनाएं पूरा रूटीन

सिर्फ एक चीज खाने या पीने से नींद की समस्या हमेशा दूर नहीं होती। बेहतर नींद के लिए सही खानपान, तनाव पर नियंत्रण, नियमित सोने का समय और अच्छी आदतों का मेल जरूरी है। अगर आप रोज इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो कुछ ही समय में फर्क महसूस कर सकते हैं। अच्छी नींद ना सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि अगले दिन आपको ज्यादा ताजगी और ऊर्जा भी महसूस कराती है।

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